ДСНС: Загиблих в "Охматдиті" могло бути більше, дотримання правил зберегло життя

У ДСНС розповіли про наслідки атаки РФ по Україні 8 липня

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки російської ракетної атаки на українські міста 8 липня.

Того дня Росія випустила понад 40 крилатих ракет по Україні. Від обстрілів постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг та інші міста. Загинуло 44 людини. Кількість постраждалих становить 196 осіб, з них – 10 дітей.

За словами керівниці пресслужби ДСНС Світлани Водолаги, найбільше того дня постраждала столиця – у Києві тоді загинули 33 людини. Внаслідок ракетних ударів постраждало 125 людей, зокрема 10 дітей.

"Рятувальники виїхали працювати у сім районів нашого міста на 18 локацій. Тоді ми обробили лише у столиці більше 500 заявок щодо влучань і падіння уламків ракет", – розповіла очільниця пресслужби ДСНС.

Найстрашнішими для рятувальників було п'ять локацій – дитяча лікарня "Охматдит", приватна клініка ADONIS, житлові будинки у Шевченківському та Голосіївському районах Києва, а також бізнес-центр на вулиці Ушицького. Там загинуло найбільше людей.

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Як зазначила Світлана Водолага, внаслідок влучання в найбільшу дитячу лікарню, де на момент теракту перебували більше 600 дітей, могло загинути більше людей, але, на щастя, максимальних жертв вдалося уникнути.

"На момент прибуття наших підрозділів, ми готувалися до гіршого. Так, є загиблі, але знаючи, скільки там одночасно людей перебували, могло бути більше.

Їм зберегло життя те, що керівництво дотрималося правил безпеки", – сказала Водолага.

На місці працює комісія, яка має оцінити масштаби руйнувань. Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначав, що зруйнований корпус лікарні не відновлюватимуть, а побудують новий.

Також ворог поцілив у житлові масиви міста, загинули діти. У ДСНС наголошують: для школярів зросла загроза, адже на період літніх канікулів багато з них залишаються вдома самі.

"Цей обстріл нам вкотре довів, що треба дотримуватися правил безпеки і все ж таки, коли починається повітряна тривога, йти в укриття.

Ворог наш підступний. Ми розслабляємося, думаємо, що нічого не станеться. Але це не так. Тому маємо такі колосальні втрати", – сказала керівниця пресслужби ДСНС.

Щоб уберегти життя, у ДСНС радять спускатися в укриття щоразу коли починається повітряна тривога. Якщо не встигаєте, сховатися за правилом "обох стін". Воно не гарантує стовідсоткової безпеки, але збільшує шанси на порятунок.