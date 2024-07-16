"Охматдит" частково відновлює роботу: перелік відділень, які знову запрацювали
Дитяча лікарня "Охматдит", яка постраждала від російської ракетної атаки 8 липня, частково відновила роботу.
"Попри атаку минулого тижня, ми раді повідомити, що деякі відділення "Охматдиту" вже відновили свою роботу. Сьогодні знову відкрилося приймальне відділення невідкладної допомоги, яке тепер обслуговує і пацієнтів хірургічного профілю.
Частина онкологічних відділень повернулася до роботи, окрім відділення трансплантації кісткового мозку – воно тимчасово працює на базі Київського міського центру нефрології та діалізу", – повідомили в лікарні.
Там також зазначають, що відділення мікрохірургії, отоларингології та щелепно-лицевої хірургії тимчасово працюють на базі Першої обласної дорослої лікарні.
Крім того, в "Охматдиті" запрацювали такі відділення:
- Екстрена медична допомога (emergency);
- Ургентна хірургія;
- Абдомінальна хірургія;
- Торакальна хірургія;
- Ортопедія та травматологія;
- Центр радіології;
- Дитяча та підліткова гінекології;
- Гнійна хірургія;
- Педіатрія;
- Інфекційне боксоване відділення для дітей молодшого віку;
- Ендокринологія;
- Дитяча неврологія;
- Дитяча урологія;
- Відділення анестезіології;
- Відділення анестезіології та інтенсивної терапії;
- Операційне відділення.
Також у клініці знову надають допомогу у відділеннях неонатологічного профілю:
- Інтенсивній терапії новонароджених дітей;
- Хірургії новонароджених;
- Інтенсивному виходжуванню глибоко недоношених дітей;
- Інтенсивному виходжуванню та ранній реабілітації дітей з перинатальною патологією.
Свою роботу також продовжують підрозділи лікарні:
- Центр інфекційних хвороб "Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД";
- Центр медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги дітям;
- Центр служби крові;
- Центр патології гемостазу.
Нещодавно відновили роботу також:
- лабораторія медичної генетики;
- Український референс-центр з лабораторної діагностики та метрології;
- Медико-генетичний центр.
"Ми запрошуємо всіх, хто потребує медичної допомоги, звертатися до нас. Попри виклики, ми продовжуємо працювати заради здоров'я наших маленьких пацієнтів", – кажуть в "Охматдиті".
Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки на столицю 8 липня, було зруйновано один з корпусів дитячої лікарні "Охматдит", він відновленню не підлягає. Ще кілька корпусів пошкоджені.
Як повідомляли лікарі, чимало дітей отримали поранення уламками скла. Загалом на момент влучання ракети в "Охматдиті" перебувало 627 маленьких пацієнтів.
Медики виносили постраждалих дітей, не зважаючи на власні поранення. Серед них – хірург "Охматдиту" Олег Голубченко та лікар-токсиколог Віталій Іць.
У ДСНС кажуть, що загиблих в "Охматдиті" могло бути більше – зберегти життя пацієнтам і лікарям допомогло дотримання правил безпеки. У цьому переконана і мама онкохворого Дмитрика.