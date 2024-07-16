"Охматдит" частково відновлює роботу: перелік відділень, які знову запрацювали

Деякі відділення тимчасово працють на базі інших медзакладів Києва

Дитяча лікарня "Охматдит", яка постраждала від російської ракетної атаки 8 липня, частково відновила роботу.

"Попри атаку минулого тижня, ми раді повідомити, що деякі відділення "Охматдиту" вже відновили свою роботу. Сьогодні знову відкрилося приймальне відділення невідкладної допомоги, яке тепер обслуговує і пацієнтів хірургічного профілю.

Частина онкологічних відділень повернулася до роботи, окрім відділення трансплантації кісткового мозку – воно тимчасово працює на базі Київського міського центру нефрології та діалізу", – повідомили в лікарні.

Там також зазначають, що відділення мікрохірургії, отоларингології та щелепно-лицевої хірургії тимчасово працюють на базі Першої обласної дорослої лікарні.

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Крім того, в "Охматдиті" запрацювали такі відділення:

Екстрена медична допомога (emergency);

Ургентна хірургія;

Абдомінальна хірургія;

Торакальна хірургія;

Ортопедія та травматологія;

Центр радіології;

Дитяча та підліткова гінекології;

Гнійна хірургія;

Педіатрія;

Інфекційне боксоване відділення для дітей молодшого віку;

Ендокринологія;

Дитяча неврологія;

Дитяча урологія;

Відділення анестезіології;

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії;

Операційне відділення.

Також у клініці знову надають допомогу у відділеннях неонатологічного профілю:

Інтенсивній терапії новонароджених дітей;

Хірургії новонароджених;

Інтенсивному виходжуванню глибоко недоношених дітей;

Інтенсивному виходжуванню та ранній реабілітації дітей з перинатальною патологією.

Свою роботу також продовжують підрозділи лікарні:

Центр інфекційних хвороб "Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД";

Центр медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги дітям;

Центр служби крові;

Центр патології гемостазу.

Нещодавно відновили роботу також:

лабораторія медичної генетики;

Український референс-центр з лабораторної діагностики та метрології;

Медико-генетичний центр.

"Ми запрошуємо всіх, хто потребує медичної допомоги, звертатися до нас. Попри виклики, ми продовжуємо працювати заради здоров'я наших маленьких пацієнтів", – кажуть в "Охматдиті".

Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки на столицю 8 липня, було зруйновано один з корпусів дитячої лікарні "Охматдит", він відновленню не підлягає. Ще кілька корпусів пошкоджені.

Як повідомляли лікарі, чимало дітей отримали поранення уламками скла. Загалом на момент влучання ракети в "Охматдиті" перебувало 627 маленьких пацієнтів.

Медики виносили постраждалих дітей, не зважаючи на власні поранення. Серед них – хірург "Охматдиту" Олег Голубченко та лікар-токсиколог Віталій Іць.

У ДСНС кажуть, що загиблих в "Охматдиті" могло бути більше – зберегти життя пацієнтам і лікарям допомогло дотримання правил безпеки. У цьому переконана і мама онкохворого Дмитрика.