Коли день і ніч рівні. Як відбувається осіннє рівнодення

Рівнодення відбувається двічі на рік - навесні та восени. Воно знаменує собою астрономічну зміну пір року.

Осіннє рівнодення вважається початком осені згідно з астрономічним визначенням пір року.

Після осіннього рівнодення дні стають коротшими за ночі, Сонце сходить пізніше, а темрява настає раніше. Триватиме це аж до зимового сонцестояння, після якого дні поступово стануть тривалішими.

У 2025 році осіннє рівнодення відбудеться 22 вересня о 20:19 за Київським часом (о 18:19 за Гринвічем). День осіннього рівнодення 2025 припадає на понеділок.

Осіннє рівнодення: що це

Через нахил осі Землі Сонце більше освітлює то північну, то південну півкулі. Але двічі на рік (навесні та восени) Сонце рівномірно освітлює їх обидві. Тоді ніч і день стають майже рівними за тривалістю, тому це явище і отримало назву таку – рівнодення.

Момент рівнодення настає тоді, коли сонце перетинає небесний екватор – уявну лінію, перпендикулярну до осі Землі, яка ділить планету на північну і південну півкулі.

У день осіннього рівнодення в північній півкулі день на кілька хвилин таки довший за ніч. Ідеально рівні день та ніч настають за кілька днів після "офіційного" явища і цей момент зветься еквілюкс.

Така різниця зумовлена заломленням сонячних променів атмосферою та похибкою через вимірювання сходу і заходу Сонця. Зазвичай воно фіксується за першими та останніми променями на горизонті, але Сонце – не точка, а диск. Тож ідеально рівна тривалість дня і ночі настає, коли підсонячна точка (точка Землі, розташована безпосередньо під Сонцем) припадає на екватор.

Ось тут можна визначити поточне положення підсонячної точки, тож можете прослідкувати за нею зараз та саме в день рівнодення і побачити цю різницю на власні очі.

Дата осіннього рівнодення: цікаві факти

За даними NASA, рівнодення є найкращим часом, щоб "впіймати" північне сяйво, адже геомагнітна активність активізується частіше навесні та восени, ніж влітку чи взимку. Зважаючи на те, що північне сяйво вже неодноразово спостерігали і в Україні, варто звернути увагу на небо над нами у період рівнодення.

В Японії осіннє рівнодення є офіційним національним святом Хіган, яке триває цілий тиждень – три дні до та 3 дні після цього астрономічного явища. Існує навіть приказка: "і спека, і холод закінчуються хіганом", адже навесні під час рівнодення це свято відзначають вдруге. Хіган – це також поминальний період, в цей час люди ходять на могили предків, моляться, приносять квіти та запалюють ароматичні палички.

Неоязичники в цей день відзначають свято Мабон, одне зі свят вікканського Колеса року. У день осіннього рівнодення вони дякують за рясний урожай та за те, що зібрані плоди будуть забезпечувати їх їжею у зимові місяці.

У Великій Британії на День осіннього рівнодення відзначають свято врожаю. Також там існує поняття "Місяць врожаю". Це найближча до рівнодення повня (в межах двох тижнів до або після рівнодення). В ці дні місяць трохи довше затримується на небі і, вважалося, що в давнину він дозволяв селянам допізна працювати в полі, аби зібрати урожай.

Китайці та в’єтнамці досі відзначають "Місяць врожаю" (або Свято середини осені). Він припадає на 15-й день восьмого місячного місяця за китайським календарем (тобто, у вересні за Григоріанським календарем). Вулиці у цей день сяють ліхтарями, люди збираються разом, вечеряють, їдять традиційні круглі "Місячні тістечка" та спостерігають за Місяцем.

У грецькій міфології осіннє рівнодення знаменує сходження богині родючості Персефони в підземний світ до Аїда. Той викрав її та обманом змусив одружитися. Матері Деметрі вдалося повернути дочку Персефону, однак з умовою, що на 3 місяці вона буде змушена повертатися під землю до чоловіка. Тож коли Персефона йде до Аїда, все на землі завмирає у скорботі.