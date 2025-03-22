У Вінницькому кардіоцентрі провели перевірку через скарги на примушування пацієнтів купувати ліки

У Вінницькому кардіоцентрі виявили ознаки зловживання та систематичних проблем пацієнтів із доступом до безоплатних препаратів.

Раніше рідні ветерана заявили, що їх примушували купити ліки та інструменти для операції на 80 тисяч гривень.

Про результати моніторингу спеціальної комісії спільно з Національною службою здоров'я України та правоохоронцями розповіли в Міністерстві охорони здоров'я.

За попередніми результатами, попри наявність у медзакладі всіх необхідних інструментів і ліків, пацієнти мають "систематичні проблеми" із забезпеченням безоплатними ліками та медвиробами.

Також у кардіоцентрі виявили розбіжності між кількістю інструментів з обліку, які ви користували для лікування, та даними про проведені операції.

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"Це може свідчити про системне використання необлікованих медвиробів або навіть фальсифікацію інформації щодо медичних втручань.

Усі зібрані факти будуть передані представникам власника лікарні – Вінницькій міській раді – та правоохоронним органам", – додали в МОЗ.

Там зауважили, що звернуться до власника медзакладу з вимогою про "невідкладні заходи", аби унеможливити зловживання.

У відомстві також вважають, що Вінницькій міській раді найперше варто ухвалити управлінські та кадрові рішення.

"Лише в січні [2025 року] був на відкритті нового корпусу цього кардіоцентру у Вінниці. Кілька років тому в межах спільного проєкту МОЗ та Світового Банку розпочали його будівництво. Для цього було передбачено близько 28,6 мільйона доларів.

Нині тут створені всі умови для того, аби пацієнти безоплатно отримували висококваліфіковану медичну допомогу. І вона має надаватись. Всім, хто думає інакше, не місце в українській медичній системі", – заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У відомстві нагадали, що медичні заклади, які мають контракти з НСЗУ, мають безкоштовно надавати пацієнтам необхідні ліки та медичні послуги, якщо вони входять до програми медичних гарантій. Відтак вимоги самостійно купувати медикаменти чи оплачувати лікування незаконні.

"Якщо у вас вимагають кошти, телефонуйте на гарячу лінію НСЗУ 16-77 або Міністерства охорони здоров’я: 0 800 505 201", – додали в МОЗ.

Чому у Вінницькому кардіоцентрі проводили перевірку?

Днями про вимагання в медичному закладі розповів ветеран АТО та директор Департаменту ветеранської політики Вінницької обласної державної адміністрації Андрій Грачов.

Він заявив, що з такою інформацією до нього звернулася дружина побратима – ветерана, який на "швидкій" потрапив до місцевого кардіоцентру з підозрою на інфаркт.

Жінка розповіла, що лікарі призначили чоловікові оперативне втручання, а їй дали перелік інструментів і ліків, які потрібно для цього купити. Загальна сума препаратів і виробів, серед яких були пелюшки, електроди, стерильні халати та катетери, становила 80 тисяч гривень.

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"Дружині мого побратима вручили списки того, що треба купити, чітко вказавши на локацію аптеки. Після оплати частини ліків, їх на руки не дали, а вручили чек, якій необхідно віднести до відділення. Чек необхідно показати лікарю і він/вона видасть їх", – додав Андрій Грачов.

За його словами, у ході розмови директор центру назвав вимагання "прикрою випадковістю". Зрештою ветерану провели оперативне втручання, але замість подвійного шунтування (створення обходу кровотоку від аорти до коронарної артерії) пацієнту провели одинарне.

"А за другий [шунт] треба платити, тож операцію зупиняють і дають сім днів часу на пошуки коштів.

Усі обіцянки, які мені давала місцева влада та керівник центру, обнулені. Повна безкарність і нахабність", – написав посадовець ОДА.

Після розголосу в МОЗ заявили, що в медичному закладі проведуть перевірку.