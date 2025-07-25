"Почали самостійне життя": гніздо "зіркової" пари лелек Грицика і Одарки покинули пташенята

Четверо дітей "зіркової" пари лелек Грицика і Одарки назавжди покинули батьківське гніздо.

Вони доєдналися до лелечої зграї, яка невдовзі вирушатиме до Африки, розповіла дослідниця птахів Ірина Саражинська.

За її словами, 24 липня із гнізда відлетіли п’ятеро молодих лелек: Міннехаха, Ірпінь, Джесіка та Лесик, а також ще один чужий лелека, якого глядачі Youtube-трансляції на каналі "Лелека Грицько" назвали "Валерою".

Після цього вечір і ніч Грицько та Одарка провели у гнізді вдвох.

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"Сьогодні весь день минув в очікуванні: коли ж повернуться в гніздо лелеченята. А вони не прилетіли, бо десь утворилася ще одна лелеча зграя, яка невдовзі долатиме сотні кілометрів до місць зимівлі в далекій Африці", – розповідає дослідниця.

Вона зазначає, що це день, коли "молоді лелеки успішно стали на крило і почали самостійне життя".

"Спостерігаючи за вильотом п'ятьох птахів із гнізда, навіть не спало на думку, що вони вже не прилетять, не повернуться до своєї домівки. Щоразу відлітали й поверталися. Проте рано чи пізно мав настати цей день", – написала Ірина Саражинська.

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Нагадаємо, у пари Грицика та Одарки було також п’яте пташеня, яке користувачі назвали Катрусею. Грицик викинув її із гнізда – вочевидь, через те, що воно було найслабшим. Однак її підібрали працівники нацпарку та передали у притулок для постраждалих птахів.

Пташеня вижило, і 17 липня Катруся знайшла зграю, з якою, ймовірно, долатиме свій перший переліт до Африки.