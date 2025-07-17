"Дитинство закінчилося": покинуте лелеченя Катруся полетіло з центру для птахів зі своєю зграєю

Катруся полетіла геть із реабілітаційного центру, де проживала

Лелеченя Катруся – дитинча зіркової пари птахів Грицика та Одарки, яке батьки викинули з гнізда – знайшла зграю та полетіла зі своїми новими "родичами" геть із притулку для птахів, де проживала останнім часом.

Про це розповіли працівники Національного природного парку "Пирятинський".

"Наша панна Катря знайшла зграю і полетіла раніше всіх! Карпа (інше пташеня – ред.) залишила, але і він уже має компанію", – написали дослідники.

Незадовго до цього працівники реабілітаційного центру "Садиба Нюшанік", де проживала Катруся, показували, як лелеченя "облаштовує" вольєр, переносячи суху траву, ласує рибкою та разом із Карпом освоюється у відкритому просторі закладу, де мешкають інші птахи.

Крім того, нещодавно пташенят кільцювали – непосидюча Катруся отримала номер КА1936.

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"Тепер у доросле життя, дитинство скінчилося", – коментував працівник "Садиби Нюшанік" Валерій Снопко.

Нагадаємо, працівники "Пирятинського" вже кілька років стежать за одним із лелечих гнізд на Полтавщині, де проживала пара птахів, який прозвали Грицьком та Одаркою. За життям крилатих спостерігають онлайн – завдяки цілодобовій трансляції з їхньої "домівки".

Цьогоріч дослідники виявили, що в Україну повернулася лише Одарка. Згодом до неї приєднався молодий птах, якого назвали Грициком. У нової пари народилися п’ятеро пташенят, яким ім’я обрали користувачі соцмереж, попри відсутність інформації про стать.

Якось Грицик виніс із гнізда найменше пташеня Катрусю та залишив його на дорозі під гніздом. Лелеченя врятував працівник "Пирятинського", згодом його передали до центру для птахів "Садиба Нюшанік".

У новому "помешканні" покинуте пташеня знайшло нову "родину" – до неї підселили інших лелеченят, зокрема "брата" Карпа.