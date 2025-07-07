Новини з лелечого гнізда: одне з пташенят зіркових Грицика та Одарки здійснило свій перший політ

Одне з чотирьох лелеченят зіркової пари Грицика та Одарки розправило крила і першим з-поміж братів і сестер здійснило 17-секундний політ.

Визначна подія у пташиній родині відбулася в день, коли лелеченяті Міннехасі виповнилося два місяці.

Про це повідомила дослідниця птахів Ірина Саражинська. Вона також поділилася відео першого польоту молодого птаха.

"Приємного перегляду і таких само захопливих, зворушливих емоцій, які були у всіх очевидців першого польоту молодого лелеки білого", – написала дослідниця.

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Першу підготовку крил до "дорослого" польоту Міненнахи зафіксували ще 29 червня. Тоді найстарше пташеня активно підстрибувало та намагалося підлітати над гніздом.

"З досвіду переглядів попередніх сезонів відомо, що перш ніж стати на крило та вилетіти з гнізда, молоді лелеки певний час тренують крила, активно розмахуючи та розминаючи їх, роблячи підлітання над гніздом на певну висоту та навіть зникаючи з поля зору глядачів на кілька секунд"., – розповідали фахівці.

Нагадаємо, у Національному парку "Пирятинський" уже третій рік поспіль спостерігають за родиною лелек. Протягом останніх років у гнізді проживала пара лелек, яких прозвали Грицьком та Одаркою.

Однак навесні 2025 року до пташиного помешкання повернулася лише Одарка. Згодом до неї приєднався інший молодий самець, який отримав прізвисько Грицик.

У травні в зіркової пари вилупилися п’ятеро пташенят, яким користувачі соцмереж обрали імена – Міннехаха, Ірпінь, Джессіка, Лесик та Катря.

Пізніше Грицик позбувся свого найменшого пташеняти Катрусі – птах узяв його в дзьоба та виніс за межі гнізда. Лелеченя підібрали працівники нацпарку і пояснили, що така поведінка дорослих пернатих спричинена природним добром – батьки позбуваються найслабших, щоб дати більше шансів на виживання іншим дітям.

Тепер Катруся зростає в реабілітаційному центрі для птахів "Садиба Нюшанік"