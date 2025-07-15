Етична комісія ЛНУ не знайшла доказів домагання проректора до студенток: що відомо про цю справу

У Львівському національному університеті імені Івана Франка знову спалахнув скандал, повʼязаний із сексуальними домаганнями.

15 липня етична комісія ЛНУ розглянула скарги студенток на викладача та колишнього проректора Володимира Качмара, повідомляє ZAXID.NET.

Звернення до університету, яке ініціював Студентський уряд, підписали 625 студентів і студенток. Попри це, комісія не виявила підтверджень аморальної поведінки викладача.

Натомість на засіданні виступив адвокат Володимира Качмара, який заявив про "булінг" щодо свого клієнта.

Після цього комісія рекомендувала Вченій раді звернутися до освітнього омбудсмена з ініціативою підготувати зміни до законодавства щодо "протидії цькуванню всіх учасників освітнього процесу".

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За даними ZAXID.NET, рішення комісії ухвалили одноголосно.

Що відомо про скандал довкола Володимира Качмара

Володимир Качмар – доктор історичних наук, професор кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського, проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку.

У лютому 2025 року Студентський уряд ЛНУ отримав кілька скарг про домагання з боку Володимира Качмара від студенток різних років навчання. Зокрема, про неетичну поведінку проректора публічно заявила колишня очільниця Студуряду ЛНУ Ангеліна Бережненко.

Професора відсторонили від викладання. Розпочалися засідання етичної комісії.

Сам Качмар заперечував усі звинувачення та заявляв, що проти нього розпочали кампанію тиску через його кандидатуру на посаду ректора.

За словами професора, його почали критикувати з "анонімних сторінок" після того, як у січні 2025 профком працівників Університету висунув його кандидатуру для участі у конкурсі на посаду ректора.

"27 січня 2025 року я подав у МОН відповідні документи. З того дня моє життя і життя моєї сім’ї змінилося назавжди. Впродовж тижня проти мене відразу активізували усі анонімні сторінки (…)

Того ж тижня на адресу Університету надійшло звернення про домагання з мого боку, у якому просять комісію з етики провести щодо мене розслідування. Цим ситуація не вичерпується.

Ввечері того ж дня на мене організували справжнє полювання – поліція спочатку довго мене очікувала (що підтверджують відповідні записи), потім переслідувала, а згодом, безпідставно зупинивши, переконувала, що я перебуваю у стані алкогольного сп’яніння і здійснювала сильний психологічний тиск", – писав Качмар.

У березні професор навіть подав позов проти "24 каналу" за публікацію під назвою "Ми не маємо мовчати, – випускниця ЛНУ заявила про негідну поведінку проректора Качмара", де цитували допис Ангеліни Бережненко.

Качмар стверджував, що новина завдала шкоди його репутації й містила ознаки наклепу, але вже у травні – відкликав свій позов.

Закриті засідання та "анонімне" колективне звернення: як розслідували заяви студентів

Етична комісія провела кілька засідань щодо інциденту, проте засідала у закритому режимі.

Також нещодавно на адресу ректора надійшло звернення про "захист честі й гідності" Володимира Качмара, у якому згадали його громадський активізм та підтримку військових.

Відповідне колективне звернення, яке виявилося "анонімним", опублікувала журналістка NGL. Media Катерина Родак.

За словами Катерини, у відповідь на запит вона отримала від університету копію звернення, але перелік підписантів їй надати відмовилися.

Повторний запит із вимогою розкрити, які саме ГО підтримали викладача, університет також відхилив.

У відповіді зазначили, що "поширення персональних даних підписантів не відповідає критеріям необхідності та пропорційності", а також, що запитувана інформація "не має достатнього суспільного інтересу".

Раніше кілька студенток різних років навчання звинуватили Володимира Качмара у домаганнях.

Студентський уряд стверджував, що його представників не допустили до одного із засідань через позицію адвокатів Качмара.

13 червня 2025 року на конференції студентів ЛНУ ухвалили звернення про відсутність належної реакції адміністрації на публічні свідчення щодо поведінки Качмара. Документ мали передати ректору університету, голові етичної комісії, представникам Верховної Ради, Міністерства освіти та Уповноваженому з прав людини.

У зверненні йшлося, що Студентський центр довіри вже отримав нові скарги на Качмара, зокрема з "детальним описом неетичних та ганебних вчинків". Проте студенти скаржились на "атмосферу страху та недовіри", у якій постраждалі не вірять у можливість досягнення справедливості.

26 червня етична комісія ЛНУ провела ще одне засідання під головуванням професора Олега Бугрія.

І 26 червня, і 15 липня Качмар не був присутній у залі через госпіталізацію: його представляв адвокат, який також викладає в університеті.

Нагадаємо, студенти й випускники ЛНУ почали масово заявляти про домагання та неетичну поведінку деяких педагогів після скандалу навколо професора факультету журналістики Йосипа Лося.

25 лютого журналістка NGL.media Катерина Родак першою публічно розповіла про домагання з боку Лося. Аналогічним досвідом ділилися інші випускниці, студентки та колишні викладачки.

Після двох засідань етичної комісії 87-річного Йосипа Лося звільнили, але нині він намагається поновитися на посаді викладача через суд.