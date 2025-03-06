"Стають на захист зла": студентка ЛНУ відрахувалася через скандал з домаганнями викладача

Студентка факультету журналістики Львівського національного університету ім. Франка Софія Романів написала заяву на відрахування через реакцію викладачів на звинувачення професора Йосипа Лося у домаганнях.

Романів, яка навчалася на першому курсі магістратури, пояснила, що частина викладачів факультету не відреагувала на скандал, а дехто навіть став на захист Лося.

"Я була готова пробачити факультету всі його недоліки, повʼязані зі змістовим наповненням наших пар… Однак я відмовляюсь сприймати, коли у місці, яке я любила, викладачі, яких я поважала, звинувачують студентів за правду та стають на захист зла. Або ж легітимізують це зло своєю мовчазною згодою", – написала вона у Facebook, опублікувавши фото заяви.

Студентка наголосила, що не закликає інших наслідувати її приклад, але просить не замовчувати проблему.

Нагадаємо, 87-річного професора Йосипа Лося першою звинуватила у домаганнях журналістка й випускниця ЛНУ Катерина Родак, а потім до неї приєдналися десятки потерпілих студенток.

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Університет відсторонив професора від викладання та скликав етичну комісію.

Хоч на другому засіданні комісія рекомендувала звільнити Лося, під час першого засідання частина педагогів підтримала професора.

Наприклад, колишній викладач факультету журналістики Богдан Гудз, якого раніше звинувачували у булінгу, заявив, що до 2020 року не існувало таких понять, як "харасмент" і "мобінг"; поскаржився на низьку відвідуваність занять студентами та заявив, що "поплескування по плечі також можуть сприйняти за домагання".

"Закон про забезпечення рівних прав 2005 року, але відповідні зміни внесли 2024 року. Під сексуальними домаганнями маються дії, виражені вербально чи невербально і так далі. Хто раніше про таке знав? Зараз є фільми, популярні рухи me too. Воно на фоні отого всього, що є в нашому університеті, виникло. Ви кажете, що тоді студентка не надавала взагалі ніякого значення тим всім діям. Їй було весело й смішно", – сказав викладач.

Завкатедри зарубіжної преси Марʼян Житарюк також поставив під сумнів надійність свідчень у Facebook та заявив, що студентки мають доводити свої слова в суді.

А Гудз додав: "Ситуація сталася десять років тому, а ми говоримо з тієї точки, що зараз. Йосип Дмитрович теж людина й теж має права. В нього є честь і гідність".

Сам Лось спочатку заперечував звинувачення, але під час комісії переводив тему на нібито "дискредитацію університету" чи звʼязок звинувачень на його адресу із виборами ректора.

Також професор обурився, що Катерина Родак "15 років мовчала".

Зрештою, 6 березня стало відомо, що ректор ЛНУ звільнив Йосипа Лося.