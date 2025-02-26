У Києві підлітки зняли на відео побиття однолітка: прокуратура клопоче про покарання

У Києві підлітки 13 та 14 років побили школяра і зняли це на відео. Правоохоронці передали до суду клопотання про застосування примусових виховних заходів щодо нападників.

У коментарі для "УП. Життя" речниця Київської міської прокуратури повідомила, що інцидент трапився 7 лютого в Оболонському районі столиці. Тоді в соцмережах почали поширювати відео нападу на школяра.

На ролику видно, як юнак стоїть навколішках перед групою однолітків. Згодом один із присутніх хлопців намагається вдарити його ногою по голові. Потерпілий підводиться на ноги і відходить від підлітків, але його наздоганяють і починають бити.

Правоохоронці встановили фігурантів нападу та з'ясували, що причиною побиття був конфлікт між підлітками, який виник напередодні інциденту.

"Ювенальні прокурори та дізнавачі за участі психолога провели допити усіх учасників сутички та 14-річного потерпілого", – розповіли в прокуратурі.

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За фактом нападу на підлітків відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України – умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших ненасильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень.

Через те, що на момент побиття нападники не досягли віку кримінальної відповідальності, прокуратура скерувала до суду клопотання про застосування до них примусових заходів виховного характеру.

Крім того, до їхніх батьків вжили заходів адміністративного впливу. Щодо них склали адміністративні протоколи за частиною 1 статті 185 КУпАП – ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання дітей. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень.

Рішення про притягнення до відповідальності дорослих буде ухвалювати Оболонський районний суд Києва.

Нагадаємо, на початку лютого 2025 року в Києві група підлітків побили іншого юнака і зняли це на відео. За фактом нападу почали розслідування хуліганства.

Крім того, правоохоронці скерували клопотання про примусові заходи виховного характеру щодо двох дівчат 15 та 11 років, які побили 14-річну знайому на спортивному майданчику. Ролик із нападом поширювали в соцмережах.

Завдяки фільмуванню побиття поліціянти розпочали розслідування побиття хлопця на Бучанщині його однолітками.