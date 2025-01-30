Верещук: ТЦК не штрафуватимуть чоловіків, які не встигнуть пройти повторну ВЛК до 5 лютого

До ухвалення законопроєкту №12457 територіальні центри комплектування не застосовуватимуть штрафи та не будуть оголошувати у розшук чоловіків віком від 25 до 60 років, які раніше мали статус обмежено придатних до військової служби, але до 5 лютого не пройшли повторної військово-лікарської комісії.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук

За її словами, українське військово-політичне командування підтримує необхідність продовження термінів проходження ВЛК обмежено придатними особами. Однак для цього необхідно невідкладно ухвалити законодавчі зміни, які, зокрема, передбачають, що:

повторне проходження ВЛК є не обовʼязковим для осіб віком до 25 років і тих, хто належним чином визнаний особою з інвалідністю;

дедлайн проходження повторного ВЛК переноситься з 5 лютого на 5 червня.

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Законопроєкт, який передбачає продовження терміну проходження повторної ВЛК, у Верховній Раді зареєстрували сьогодні, 30 січня.

"Також домовились, що до прийняття вищевказаного закону, ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук. Відповідну директиву буде надіслано за належністю.

Дуже прошу МОУ, МОЗ та інші дотичні відомства взяти на особливий контроль процес інформування людей, формування електронних і паперових направлень, доведення відповідних графіків до ВЛК тощо", – написала Верещук.

Раніше у Міноборони заявили, що невдовзі у застосунку "Резерв+" з’являться електронні направлення на ВЛК.