Письменниця та викладачка Анна Гудзь очолила кафедру військової журналістики ВІКНУ

У Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) призначили тимчасово виконуючу обов'язки начальника кафедри.

Нею стала викладачка кафедри військової журналістики та капітан Анна Гудзь, повідомили в ВІКНУ на запит "Детектора медіа".

Нинішня очільниця кафедри також є журналісткою АрміяInform, письменницею, авторкою книги "Ти не одна".

Нагадаємо, раніше кафедру військової журналістики ВІКНУ очолював полковник Сергій Череватий. Нещодавно він очолив "Укрінформ".

Він замінив Геннадія Ніколайчука, який керував кафедрою військової журналістики від кінця 2023 року до квітня 2024.

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Керівництво звільнило його "під тиском публічності", коли з’ясувалося, що Ніколайчук балотувався за списками "Партії Шарія". Ця партія, як і її лідер – Анатолій Шарій – відома проросійськими поглядами.

У липні 2020 року було відкрите провадження щодо заборони діяльності політсили "Партія Шарія". Менше ніж за рік Шарію повідомили про підозру за статтею про державну зраду.

Нещодавно ВІКНУ знову потрапила у скандал. Інститут запросив проросійського одіозного нардепа Максима Бужанського на лекцію для студентів кафедри військової журналістики.