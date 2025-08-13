Китаєць намагався вивезти зі США 850 черепах у шкарпетках під виглядом іграшок

Громадянин Китаю намагався вивезти зі США до Гонконгу понад 850 рідкісних черепах та інших тварин вартістю близько 1,4 млн доларів.

Як повідомляє NBC News, чоловік на імʼя Вей Цянь Лін намагався експортувати понад 220 посилок із черепахами, маркуючи коробки як "пластикові іграшки".

Та під час перевірки прикордонники виявили живих тварин, зв’язаних і загорнутих у шкарпетки.

За даними відомства, Лін також експортував 11 посилок з рептиліями, зокрема отруйними зміями.

Чоловік визнав, що неправдиво маркував живих тварин, коли намагався відправити їх у кількатижневу "подорож" до Гонконгу.

Обидва види черепах охороняються Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES).

Ці черепахи користуються високим попитом на азійських ринках, зокрема у Китаї та Гонконгу, як екзотичні домашні улюбленці.

Вей Цянь Лін може отримати до 5 років ув’язнення та штраф близько 250 тисяч доларів або більше.

До речі, черепахи, яких намагався перевезти контрабандист – це східні і тритопі коробчасті черепахи.

Види називаються "коробчастими" (box turtle), бо мають особливу будову панцира – характерний шарнір у нижній частині панцира, що дозволяє тварині немов закритися в "коробці" та захиститися від хижаків.

Нагадаємо, раніше з Києва до США намагалися вивезти цінні бивні моржа, ймовірно, з Чукотки.