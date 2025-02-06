Коли люди почали робити пірсинг? Вчені знайшли докази перших модифікацій тіла з доісторичних часів

Науковці припускають, що люди павловської культури, які жили в Європі близько 29 тисяч років тому, могли бути першими, хто почав робити пірсинг.

Доказами цього вважають незвичайні сліди зношення зубів. Їх виявляли майже на кожному скелеті представників павловської культури, знайдених на території сучасної північної Австрії та південної Польщі.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Journal of Paleolithic Archaeology, інформує Popular Science.

Доісторичні люди павловської культури були відомі своїми знаряддями праці кам'яного віку. Від першого відкриття їхніх останків у 1952 році археологи знаходили численні артефакти, як-от наконечники списів, знаряддя для копання та голки з кісток.

Також вчені отримали можливість вивчення останків людей цієї культури, зокрема їхніх добре збережених зубів. На переважній більшості зразків виявили досі незрозумілі потертості з одного чи обох боків щелепи.

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Відтоді науковці запропонували кілька теорій про те, що стало причиною незвичайної особливості зубів. Деякі вважали потертості наслідком використання камінців для кращого слиновиділення при спразі.

Однак біологічний антрополог з Лабораторії доісторичної історії Коїмбрського університету (Португалія) Джон Віллман вважає, що шкоди могли завдати культурні обряди.

"Під час роботи над докторською я був зачарований дивним зношенням поверхонь іклів і щік у людей павлівської культури. На додачу до нормального зносу жувальної поверхні зубів у них є плоскі поверхні зносу на "щокових поверхнях", – пояснив науковець.

Він вважає, що зношення нагадують наслідки пірсингу, зокрема носіння лабретів, які прикріплюють на губи. Вчений також виявив доказ цього пояснення – скупчення та зміщення зубів, які могли змінити своє розміщення в щелепі через тиск від пірсингу.

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"По суті це протилежний ефект до наслідків носіння брекетів чи ретейнерів для вирівнювання зубів", – додав Джон Віллман.

Проаналізувавши інформацію про зуби представників культури, науковець з'ясував, що доісторичні люди, ймовірно, починали робити пірсинг губ у віці від 6 до 10 років. Він припускає, що більшу кількість модифікацій тіла робили у ході дорослішання як культурний обряд.

Однак досі в похованнях не знаходили прикраси для доісторичного пірсингу. Віллман пояснює це тим, що для цього представники павловської культури могли використовувати матеріали, що швидко псуються, наприклад шкіру чи дерево.

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Також не виключено, що людей не ховали з прикрасами, а передавали їх між іншими членами громади.

Джон Віллман сподівається, що подібні знахідки в інших культурах зможуть підтвердити його гіпотезу.

"Якою б не була причина дивного зношення зубів, очевидно, що така поведінка була поширеною, що доволі дивовижно", – вважає науковець.

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