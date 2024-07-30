Насуваються геомагнітні шторми: українці, ймовірно, зможуть побачити полярне сяйво

Геомагнітні бурі на Землі спричинені викидами корональної маси на Сонці

Сильна активність Сонця призведе до потужних геомагнітних штормів з 30 липня по 1 серпня. За досягнення прогнозованих викидів корональної маси на середніх широтах Землі можуть виникнути полярні сяйва.

Свідками гри світла у атмосфері стануть жителі широти близько 50°, пише Space.com із посиланням на дані Національного центру прогнозування космічної погоди.

На 50-ій паралелі північної широти частково розташовані, зокрема, Франція, Бельгія, Чехія, Німеччина, Польща, Казахстан, КНР, Канада, США, а також Україна.

Перший із серії сплесків сонячної активності класу М вразив магнітне поле планети 29 серпня і став причиною незначної геомагнітної бурі. Він виник на особливо активній області Сонця AR3764 і викликав відключення радіо на більшій частині освітленої сонцем сторони Землі.

Як інформує IFLScience, екстремальні магнітні області викликають різноманітні ефекти, такі як сонячні спалахи та викиди корональної маси (CME).

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CME – це великі хвилі плазми (електрично заряджених частинок), які викидає Сонце в міжпланетний простір на високій швидкості.

Як пояснюють фахівці, особливість майбутньої бурі полягає в тому, що під час неї поєднаються кілька викидів корональної маси.

Перші два "удари" плазми та магнітного поля 29 липня об’єдналися і "розчистили" шлях наступним викидам корональної маси, які очікувано досягнуть Землі найближчими днями.

Вони перенесуть електрично заряджені атоми – іони – які при зустрічі з магнітосферою Землі можуть викликати геомагнітні бурі. Під час таких штормів іони взаємодіють із газами в атмосфері Землі, вивільняючи енергію у вигляді світла, відому як північне сяйво.

Водночас геофізики попереджають про те, що космічну погоду складно спрогнозувати. Саме тому геомагнітні шторми такого рівня, попри очікування, іноді можуть не відбуватися.

Хоча майбутня сонячна буря не буде такою ж інтенсивною, як травнева, яка викликала полярні сяйва на свій планеті, вона досі може вразити.

Раніше науковці висунули нову теорію щодо магнітного поля Сонця – вони вважають, що воно може мати інакше розташування. Це, ймовірно, пояснює 11-річний цикл виникнення сонячних плям.