В Антарктиці весна: біля "Вернадського" знову помітили полярне сяйво

Біля станції "Академік Вернадський" вдруге за рік побачили південне полярне сяйво.

Минулого разу південне сяйво помітили в середині серпня, коли в Антарктиці була зима, а нині на крижаному континенті весна.

Українські дослідники Олександр Мацібура та Сергій Якущенко поділилися фотографіями цього рідкісного явища на сторінці Національного антарктичного наукового центру.

"До цього сяйва тут не бачили близько 10 років. Це пов'язано з тим, що район "Вернадського" розміщений досить далеко від південного магнітного полюса, а також в нас постійно хмарно", – розповідають дослідники.

Для спостереження сяйва мають зійтися кілька умов: сильні збурення магнітного поля Землі, не затягнуте хмарами небо і темний час доби (бо в період антарктичного літа біля станції майже весь час світло).

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У ніч з 16 на 17 вересня у геомагнітній обсерваторії на "Вернадському" зафіксували магнітну бурю рівня К-7 за індексом Бартельса. Тож полярники одразу вирушили на те місце, де їм вдалося зазнімкувати сяйво місяць тому.

"І хоч на небі були смуги тонких хмар, а повний місяць яскраво освічував простір, близько 15 хвилин дослідники спостерігали унікальне явище. На відміну від минулого разу, коли сяйво проявилося здебільшого на фото, нині зимівники бачили його неозброєним оком", – кажуть у науковому центрі.

Національний антарктичний науковий центр

Вчені нагадують, що магнітні бурі пов’язані з корональними викидами Сонця, коли величезний потік плазми з "вмороженим" магнітним полем рухається в бік Землі.

Взаємодія магнітного поля Сонця та магнітного поля Землі спричиняє висипання заряджених частинок у верхні шари атмосфери, які ми бачимо як сяйво.

На станції "Академік Вернадський" стежать за цим і проводять магнітометричні дослідження протягом 70 років.

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Нагадаємо, попереднє південне сяйво на станції "Академік Вернадський" зафільмували 12 серпня 2024 року. А 11 травня над Україною помітили північне сяйво.