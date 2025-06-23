Кримського колаборанта Зубкова, який викрадав тварин в окупації, покусав лев

Власник кримського зоопарку "Тайган", колаборант Олег Зубков, потрапив до лікарні після нападу лева.

Він у тяжкому стані, повідомили журналісти проєкту "Радіо Свобода" "Крим. Реалії".

22 червня Зубков на електромобілі поїхав до левів, щоб погодувати їх м'ясом, коли один із хижаків схопив його за шию.

Швидку не викликали – боялися, що підприємець помре до її приїзду. Співробітник парку "Тайган" Мустафа сам повіз директора до лікарні.

За даними окупаційного Мінздрава, Зубкова транспортували з Білогірська до Сімферопольської лікарні імені Н.А. Семашка.

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Раніше, у жовтні 2024 року, в "Тайгані" після нападу левів загинула багаторічна співробітниця парку Леокадія Перевалова – "права рука" Зубкова.

Коментуючи її смерть, Зубков заявив: "Леви – це вищі хижаки, і вони не пробачають помилок".

Нагадаємо, Олег Зубков – підприємець, власник і засновник кримського зоопарку "Казка" в Ялті та сафарі-парку "Тайган" у Білогірську.

До 2014 року він був громадянином України, та після окупації Криму перейшов на бік РФ.

У 2015 році Зубков скаржився на тиск окупаційної "влади" та навіть думав втекти на підконтрольну Україні територію, але потім продовжив співпрацювати з росіянами.

Бізнесмен підтримував війну проти України та брав участь у вивезенні тварин із зоопарків на окупованих територіях.

Наприклад, у 2022 році Зубков вивіз вихованців херсонського зоопарку (зокрема, сумнозвісного єнота), коли росіяни відступали з міста. Зубков казав, що поверне тварин, коли припиняться бойові дії, але не виконав обіцянки.

У квітні 2024 року Зубков вивіз зебр із біосферного заповідника "Асканія-Нова" на Херсонщині. А у грудні, за даними "Крим. Реалії", привіз найбільшу партію тварин для своїх зоопарків з Херсонщини.

Інциденти з тваринами у зоопарках Зубкова траплялися неодноразово: зокрема, у 2020 році чоловіка заарештували після того, як одну з відвідувачок "Тайгана" покусав лев, а у 2024-му – коли амурський тигр вкусив за палець 1-річну дитину.