Самопроголошений "Син Божий" з Філіппін заперечує свої злочини: він прибув до суду в бронежилеті

У країні провели два судові засідання за звинуваченнями лідера культу

На Філіппінах розпочалися судові засідання за звинуваченнями 74-річного лідера місцевого культу Аполло Кіболоя. Чоловік відмовився визнавати себе винним у сексуальному насиллі, зокрема над дітьми, та торгівлі людьми.

До суду самопроголошений "Призначений Син Божий", який нібито має 6 мільйонів послідовників у всьому світі, прибув у куленепробивному шоломі та жилеті, повідомляє Reuters.

Перш ніж поліція відвела його в зал судових засідань, чоловік закликав учасників культу "залишатися сильними",

"Він не винний", – заявив його адвокат Ізраїліто Торрен журналістам під час пред’явлення звинувачень своєму клієнту.

Нагадаємо, 74-річний Аполло Кіболой перебуває в списку Федерального бюро розслідувань США як один з "найбільш розшукуваних". Його вважають причетним до сексуального насилля, торгівлі людьми, шахрайства та контрабанди.

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Понад три роки філіппінська поліція та ФБР розшукували самопроголошеного "Власника Всесвіту", який здобув свою популярність після заснування церкви в 1985 році.

Розслідування ФБР встановило, що до церковного культу залучали дорослих жінок і навіть 12-річних дівчат. Вони мали виконувати ролі "особистих помічниць", яких згодом змушували готувати для лідера, прибирати його оселю, робити йому масаж і займатися з ним сексом на так званих "нічних чергуваннях".

Окрім чисельних звинувачень у злочинах, Кіболой може "похвалитися" власною медіамережею та статусом "духовного наставника" колишнього президента Філіппін Родріго Дуерте.

На початку вересня 2024 року близько дві тисячі офіцерів філіппінської поліції оточили церковний комплекс, де нібито переховувався проповідник.

Кіболой здався правоохоронцям після того, як йому виставили ультиматум – лідер секти мав добровільно вийти до представників поліції протягом 24 годин.

Після його арешту поліція заявила про звернення ще більшої кількості людей, які стверджували про сексуальне насилля з боку Аполло Кіболоя.

"Ми твердо переконані, що правда щодо передбачуваних злочинних дій Аполло Кіболоя та його співобвинувачених зрештою буде розкрита. Ці справи розслідували з 2019 року, відтоді ми довго шукали справедливості для постраждалих", – сказала співзахисниця однієї з ймовірних постраждалих Джоана Паула Домінго.