Маніпуляції з базою даних та незаконна приватизація: НАЗК виявило корупційні загрози в системі освіти

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час перевірки роботи Міністерства освіти і науки та підпорядкованих йому закладів освіти і наукових установ виявило ряд порушень.

Серед них – маніпуляції з базою даних студентів, зловживання державним майном і небезпечні ініціативи щодо приватизації вишів, повідомили в НАЗК.

Маніпуляції з даними ЄДЕБО

НАЗК з’ясувало, що з лютого по травень 2024 року близько 150 закладів освіти внесли неправдиві дані до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Зокрема, зареєстрували як аспірантів понад 5,7 тисячі осіб, які нібито вступили в попередні роки.

За словами НАЗК, це може бути пов’язано з оновленням правил мобілізації – студенти, зареєстровані в ЄДЕБО, мають право на відстрочку від призову.

У НАЗК припускають, що така "аномальна активність" спричинена прагненням уникнути мобілізації через фальшиві записи у базі.

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У МОН запевнили, що працюють над усуненням наслідків проблеми.

У НАЗК своєю чергою підкреслили важливість запобігання корупційним діям, а не лише боротьби з їх наслідками.

Корупційні ризики в управлінні майном

У НАЗК зазначають, що заклади освіти володіють значними активами, зокрема будівлями, земельними ділянками, обладнанням, транспортними засобами та службовим житлом.

У НАЗК зафіксували випадки незаконного використання майна. Наприклад, у Львові було незаконно приватизовано будівлю одного з університетів, а в Києві – приміщення вишу здали в оренду під нічний клуб.

Також поширеними, за даними НАЗК, є випадки, коли земельні ділянки передають суб’єктам господарювання під виглядом "спільної діяльності" або використовують для будівництва, що не пов’язане з освітнім процесом.

Ризики реорганізації закладів освіти

У процесі реорганізації Національного авіаційного університету на базі його активів створили державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут".

За даними НАЗК, через це майно університету у Києві стало вразливим до можливого незаконного відчуження.

"Ці факти створюють корупційний ризик задоволення приватного інтересу керівництва підприємства, посадовців МОН та інших осіб щодо отримання неправомірної вигоди за сприяння у відчуженні належних підприємству об’єктів нерухомості на користь зацікавлених осіб", – зазначають у НАЗК.

Ініціативи щодо зняття обмежень на приватизацію

МОН ініціює законодавчі зміни, які передбачають зняття заборони на приватизацію об’єктів державних закладів вищої освіти. Зокрема, йдеться про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет" на 2025 рік, що дозволить приватизацію нерухомості закладів освіти.

НАЗК своєю чергою застерігає: ці ініціативи створять нові корупційні ризики, пов’язані з прийняттям рішень про приватизацію, її організацією та забезпеченням прозорості використання майна після реорганізації.

Отримані матеріали НАЗК передало до Офісу Генерального прокурора та МОН для подальших дій, зокрема визнання недійсними договорів, укладених із порушеннями.

"УП. Життя" звернулася до МОН за коментарем щодо оцінки результатів перевірки НАЗК і очікує на відповідь.