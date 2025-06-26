У Мін’юсті не змогли відповісти, чи відповідає актор Завальський вимогам закону на посаду мовного омбудсмена

У Міністерстві юстиції України не змогли підтвердити, чи їхній кандидат на посаду Уповноваженого із захисту державної мови актор Олександр Завальський відповідає вимогам закону.

Про це йдеться у відповіді на запит громадського активіста Святослава Літинського.

Фото: Святослав Літинський Фото: Святослав Літинський

Він розповів "УП. Життя", що в листі звернувся до Мін’юсту з проханням надати інформацію, чи їхній претендент відповідає вимогам закону – має досвід правозахисної діяльності чи захисту державної мови та володіє англійською мовою. На підтвердження цього Святослав Літинський попросив надати відповідні документи.

У відомстві надали відповідь на запит, однак не пояснили, чи дійсно їхній кандидат Олександр Завальський має необхідний досвід та знання.

РЕКЛАМА:

"Враховуючи викладене, запитувана Вами інформація щодо копій відповідних документів відсутня", – йдеться в листі Мін’юсту.

Нагадаємо, 8 липня закінчується термін Тараса Кременя на посаді Уповноваженого із захисту державної мови. За три місяці до цього міністр юстиції, міністр культури та стратегічних комунікацій та Уповноважений із захисту прав людини мають подати своїх кандидатів до Кабміну, що призначає наступного омбудсмена.

Активісти дізналися, що відомства запропонували претендентами філологинь Олену Івановську та Ірину Коваль-Фучило, а також посадовця уряду та колишнього заступника міністра освіти Павла Полянського.

Через це понад двадцять громадських організацій заявили про спроби Офісу президента втрутитися в процес призначення та послабити інституцію Уповноваженого із захисту державної мови.

Зрештою одна претендентка відмовилася від участі в конкурсі, а Мін’юст подав нового кандидата – актора та викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого Олександра Завальського.

За інформацією джерела УП в Мін’юсті, призначити його на посаду запропонував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. При цьому подання за процедурою зробило відомство.

Читайте також : Скандальний конкурс на посаду мовного омбудсмена: актор Завальський відповів на критику

У соцмережах Олександр Завальський зіткнувся з критикою і закидами в некомпетентності, зокрема від мовознавиці Лариси Масенко, історика та військового Вахтанга Кіпіані та ексголови Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича.

Митці, науковці та активісти закликали повторно призначити на посаду теперішнього мовного омбудсмена Тараса Кременя.