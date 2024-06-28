МОН оголосило конкурс на створення мережі стартап-шкіл – інкубаторів-акселераторів: які умови

Міністерство освіти та науки оголосило про старт конкурсу створення мережі стартап-шкіл – інкубаторів-акселераторів.

У ньому можуть взяти участь виші та наукові установи, повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

"Шестеро переможців конкурсу стануть осередками для розвитку інноваційної екосистеми України. Для закладів та установ – це можливість створити потужну інфраструктуру для стартапів та отримати фінансування проєктів", – зазначив він.

Подати документи можна з 1 липня 2024 року до 12:00 31 липня 2024 року.

Проєкт реалізовуватимуть за кошти спеціального фонду держбюджету, які отримали як допомогу ЄС для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020".

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Ключовими критеріями добору є:

наявність інноваційних ідей і проєктів, які можуть мати ефективну комерціалізацію і впровадження;

наявна інноваційна інфраструктура;

досвід співпраці з приватним сектором;

потенціал розвитку стартап-екосистеми.

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Що необхідно для участі в конкурсі

Керівник проєкту освітнього закладу або наукової установи має авторизуватись у системі NAUKA, отримати доступ до Кабінету керівника проєктів та вказати місце роботи.

Щоб подати заяву, треба у розділі "Заявки" обирати "Конкурс стартап-шкіл", а тоді – створити, заповнити та надіслати її.

Після погодження відповідальною особою установи – підписати заявку електронним підписом.

Щоб долучитися до системи, необхідно ознайомитись із публічним договором, заповнити Заяву приєднання та направити її в Державну науково-технічну бібліотеку України.

Після опрацювання Заяви приєднання учаснику буде надано доступ до авторизації (вказані електронні пошти та згенеровані паролі) і доступ до кабінету Відповідальної особи, за допомогою якого можна буде вносити інформацію про установу.

Учасники мають так само пройти авторизацію, обрати конкурс і підтвердити або скасувати участь у проєкті.

Відповідальні особи також авторизуються на сайті, входять в особистий кабінет і мають розглянути заявки та змінити їхній статус (якщо оформлено правильно, то відправити на підпис).

Потім відповідальні особи мають надіслати заявки у МОН, адже саме відомство приймає остаточне рішення.

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Які етапи проходить заявка після подачі на конкурс

Заявка після подачі потрапляє на попередній розгляд. Її можуть повернути на доопрацювання, якщо будуть зауваження. На виправлення помилок передбачено 3 календарні дні після отримання повідомлення. Якщо зміни не внести, то заявку відхилять.

Після успішного проходження етапу розгляду за формальними ознаками заявка потрапляє на розгляд трьох незалежних експертів для проведення наукової і науково-технічної експертиз.

Строк їхнього проведення – до 30 календарних днів з дня подання заявки експерту.

Строк розгляду Заявок – до 60 календарних днів з дати закінчення строку подання заявок до МОН.

Переможець має додатково подати паперові документи в МОН.