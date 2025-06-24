У НАЗЯВО відновили розгляд скарг на плагіат у наукових роботах, захищених до 2014 року

НАЗЯВО відновило розгляд дисертацій, які захистили до 2014 року

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) відновило провадження з розгляду повідомлень про плагіат у дисертаціях, захищених до 2014 року.

Перегляд скарг на академічну недоброчесність поновили через рішення Верховного Суду, повідомив адвокат і член НАЗЯВО Микита Андрєєв.

Раніше агентство призупинило аналіз наявності плагіату у наукових робіт, захищених до 2014 року, через правову невизначеність. Це сталося після листа Уповноваженого із захисту прав людини Дмитра Лубінця. Зокрема, йшлося про праці:

голови Державної служби якості освіти Руслана Гурака;

головного військового прокурора Анатолія Матіоса;

ректора Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Валентина Молодиченка;

виконувача обов’язків ректора Київського аграрного університету Національної академії аграрних наук України Олександра Никитюка.

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Крім того, деякі науковці, яких викрили на академічній недоброчесності, оскаржували рішення НАЗЯВО. Вони заявляли, що установа не має перевіряти їхні праці, оскільки Закон "Про вищу освіту", в якому перше передбачили відповідальність за плагіат, ухвалили в липні 2014 року.

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Зрештою Верховний Суд постановив, що перевірка фактів "запозичень" у наукових роботах можлива в будь-який час, незалежно від того, коли дисертацію захистили. Відтак НАЗЯВО може аналізувати на наявність плагіату праці, які написали до ухвалення Закону "Про вищу освіту".

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Нагадаємо, нещодавно активісти звинуватили в плагіату заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка, кандидатку до Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій Лілію Філіпішину, голову Ради молодих вчених Валерію Ковач, а також докторку педагогічних наук Оксану Жерновникову.