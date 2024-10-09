Шестикласники покращили знання з математики та мови, восьмикласники відстають: моніторинг освіти-2024

У 2024 році українські школярі показали зростання результатів із ключових предметів. Особливі успіхи показали шестикласники, які підвищили свої оцінки з математики і української мови порівняно з попереднім роком.

Водночас восьмикласники зазнали невеликого зниження результатів з математики та української мови.

Про це свідчать результати загальнодержавного моніторингового дослідження якості освіти, проведеного серед учнів 6-х та 8-х класів, проведеного Державною службою якості освіти.

Як і в 2023 році, тестування відбувалося онлайн, що дозволило охопити учнів з різних регіонів країни. Участь у тестуванні взяли понад 10 тисяч школярів.

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Результати шестикласників демонструють позитивну динаміку

Шестикласники показали покращені результати як з математики, так і з української мови. За результатами тестування з математики, середній бал у 2024 році становив 11,4 бала з 26 можливих, тоді як у 2023 році цей показник складав 10,8 бала.

Водночас мода (результат, який найчастіше зустрічається серед учнів) та медіана (центральне значення в ряду результатів) залишилися незмінними – 7 і 10 балів відповідно, що означає, що більшість учнів демонструють стабільний рівень знань.

Розподіл за рівнями досягнень також показує позитивні зміни: частка учнів із середнім рівнем знань зменшилась із 64,2% до 57,8%, а частка учнів із достатнім рівнем зросла з 24% до 29%.

У східних регіонах та Києві найбільша частка учнів – 9,7% і 9,5% відповідно – продемонструвала високий рівень знань.

З української мови шестикласники також покращили результати. Середній бал збільшився з 32,3 до 34,6 бала з 72 можливих. Кількість учнів із достатнім рівнем досягнень зросла з 31,1% до 37,9% у 2024-му.

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Восьмикласники продемонстрували незначне зниження результатів

Результати восьмикласників з математики у 2024 році дещо знизилися. Середній бал склав 22,2 бала, тоді як у 2023 році він становив 22,8 бала з 46 можливих. Медіана також зменшилася з 22 до 21 бала, а мода знизилася з 14 до 13 балів.

Загалом учні демонструють середній рівень знань, і більшість учасників тестування залишаються на середньому рівні досягнень (56,2% у 2024 році проти 53,2% у 2023 році). Водночас кількість учнів із достатнім рівнем знань з математики зменшилась з 38% до 33,7%.

Результати учнів у Києві зберігають свою стабільність і залишаються на високому рівні. Водночас у східних областях спостерігається суттєве зниження результатів, особливо на достатньому рівні (зниження на 11,9%).

З української мови восьмикласники показали незначне зниження середніх балів, однак загальний рівень залишається стабільним. У 2024 році середній бал склав 24,2 бала з 53 можливих (порівняно з 24,3 бала у 2023 році).

Як і раніше, левова частка учнів демонструє середній рівень знань (61,5% у 2024 році). Частка учнів із високим рівнем знизилася з 4% до 3,1%.

Регіональні особливості

Як і в попередньому році, найкращі результати з математики демонструють учні Києва та східних областей, хоча у 2024 році у східних регіонах відзначається певне зниження успішності.

Водночас у західних, південних та центральних областях спостерігається позитивна динаміка, зокрема зростання частки учнів із достатнім та високим рівнями знань з математики.

Покращення рівня знань з української мови спостерігається у західних та центральних регіонах, де кількість учнів із достатнім рівнем значно зросла.

Ключові фактори, що впливають на успішність

Під час анкетування було визначено кілька важливих чинників, які впливають на результати тестування. Серед них:

населений пункт: учні міських шкіл показують дещо кращі результати, ніж їхні ровесники з сільських шкіл;

володіння ІТ-навичками : учні, які добре володіють цифровими технологіями, демонструють вищу успішність;

: учні, які добре володіють цифровими технологіями, демонструють вищу успішність; практики самонавчання : ті, хто витрачає на виконання домашніх завдань від 30 хвилин до 2 годин, показують кращі результати;

: ті, хто витрачає на виконання домашніх завдань від 30 хвилин до 2 годин, показують кращі результати; методика викладання: зрозумілі пояснення вчителя та інтерактивний підхід підвищують успішність учнів.

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