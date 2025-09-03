На Херсонщині відкрили дві нові підземні школи

На Херсонщині відкрили дві підземні школи – вони розташовані у селищах Високопілля та Орловому.

Таким чином майже тисяча школярів матимуть змогу навчатися очно.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Діти здобуватимуть знання у комфортних та безпечних умовах – укриття оснащені просторими класами, сучасним мультимедійним обладнанням, медичними кімнатами та лаунж-зонами.

"Це важливий крок у забезпеченні безпеки і якості освіти навіть в умовах війни. Спільними зусиллями держави та прифронтових громад відновлюється доступ дітей до якісної освіти", – зазначили у відомстві.

За 2024–2025 роки держава інвестувала понад 11 мільярдів гривень у будівництво підземних шкіл, і до кінця року планується відкриття більше 150 нових укриттів, додали у МОН.

Окрім того, уряд додатково виділив 500 мільйонів гривень на закупівлю шкільних автобусів для прифронтових громад, щоб діти могли безпечно діставатись до навчальних закладів.

Нагадаємо, підземні школи вже функціонують у Харкові, Запоріжжі та Миколаївщині. Їх також планують відкрити й на Сумщині, загалом їх буде 11.