На Київщині підлітки побили однолітку: поліція встановлює обставини інциденту

Правоохоронці встановили, що інцидент трапився наприкінці минулого року

У Білій Церкві на Київщині 16-річний хлопець побив однолітку, а ще одна дівчина зняла це на відео.

Правоохоронці розпочали перевірку, повідомили в Головному управлінні Національної поліції Київської області.

Повідомлення про напад на підлітку в поліції отримали 11 березня. Заявник повідомив, нібито в одному з під'їздів міста неповнолітній юнак побив свою ровесницю.

Правоохоронці з'ясували, що інцидент трапився наприкінці 2024 року. Також вони встановили учасників конфлікту – 16-річну постраждалу та двох інших фігурантів.

Звернення внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Перевірка триває.

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Нагадаємо, наприкінці січня 2025 року в Білій Церкві група підлітків побила 12-річну дівчинку. За цим фактом у поліції розслідували завдання легких тілесних ушкоджень.

Пізніше справу перекваліфікували на катування та встановили сімох учасників – усі вони виявилися школярами віком від 10 до 16 років.

За попередніми даними, причиною конфлікту між підлітками стали плітки, які нібито поширювала постраждала.

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"Конфлікт між його учасниками виник через чутки різного характеру, які потерпіла начебто розповсюджувала про декількох учасників події, та можливого пошкодження нею вхідних дверей до помешкання однієї з фігуранток.

За полагодження дверей у дівчинки і вимагали кошти. Підлітки вирішили зʼясувати стосунки саме таким чином", – розповів начальник управління ювенальної превенції Василь Богдан.

Одному зі зловмисників повідомили про підозру і обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Адвокати пояснили, що інші фігурантам справи, які не досягли 16 років, не отримують підозр через побиття. Щодо них можуть застосувати заходи виховного характеру, а батьків – покарати штрафами.