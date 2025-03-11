На Київщині підлітки побили однолітку: поліція встановлює обставини інциденту
У Білій Церкві на Київщині 16-річний хлопець побив однолітку, а ще одна дівчина зняла це на відео.
Правоохоронці розпочали перевірку, повідомили в Головному управлінні Національної поліції Київської області.
Повідомлення про напад на підлітку в поліції отримали 11 березня. Заявник повідомив, нібито в одному з під'їздів міста неповнолітній юнак побив свою ровесницю.
Правоохоронці з'ясували, що інцидент трапився наприкінці 2024 року. Також вони встановили учасників конфлікту – 16-річну постраждалу та двох інших фігурантів.
Звернення внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Перевірка триває.
Нагадаємо, наприкінці січня 2025 року в Білій Церкві група підлітків побила 12-річну дівчинку. За цим фактом у поліції розслідували завдання легких тілесних ушкоджень.
Пізніше справу перекваліфікували на катування та встановили сімох учасників – усі вони виявилися школярами віком від 10 до 16 років.
За попередніми даними, причиною конфлікту між підлітками стали плітки, які нібито поширювала постраждала.
"Конфлікт між його учасниками виник через чутки різного характеру, які потерпіла начебто розповсюджувала про декількох учасників події, та можливого пошкодження нею вхідних дверей до помешкання однієї з фігуранток.
За полагодження дверей у дівчинки і вимагали кошти. Підлітки вирішили зʼясувати стосунки саме таким чином", – розповів начальник управління ювенальної превенції Василь Богдан.
Одному зі зловмисників повідомили про підозру і обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
Адвокати пояснили, що інші фігурантам справи, які не досягли 16 років, не отримують підозр через побиття. Щодо них можуть застосувати заходи виховного характеру, а батьків – покарати штрафами.