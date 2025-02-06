У Києві група підлітків побила юнака та зняла це на відео: поліція розслідує хуліганство

Оновлено 06.01.2025 о 19:45

У соціальних мережах шириться відео побиття юнака групою підлітків в Оболонському районі Києва. Правоохоронці встановлюють обставини та учасників інциденту.

Про це розповіли в Головному управлінні Національної поліції Києва.

Ймовірно, йдеться про ролик на якому близько п'яти підлітків у масках наздоганяють однолітка і завдають ударів руками та ногами по його тілу. На відео зафіксовано, як пізніше один із нападників хвалиться телефоном, який нібито вдалося відібрати в постраждалого.

У поліції повідомили, що не отримували заяв чи повідомлень із цього приводу. Водночас правоохоронці з'ясовують деталі інциденту та встановлюють учасників події.

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У Київській міській прокуратурі додали, що за фактом побиття відкрили кримінальне провадження.

Попередньо злочин кваліфікували як хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень – частина 4 статті 296 Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'яти років.

Нагадаємо, це не перший подібний випадок у столиці – нещодавно до суду скерували клопотання про застосування примусових вихованих заходів щодо двох дівчат, які побили 14-річну знайому на спортивному майданчику.

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За фактом іншого нападу дівчатами на 13-річну школярку в Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Поліціянти Миколаївщини розпочали розслідування побиття підлітками 50-річного чоловіка. Відео насильства правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж.

Примітка: текст оновлено. Додано інформацію про відкриття кримінального провадження.