На Львівщині жінка тягла кота по асфальту: поліція проводить перевірку

У Винниках, що на Львівщині, жінка тягла вулицею кота на повідку. Тварина пручалася, але її господарка на це не реагувала.

Тепер правоохоронці вирішують, чи притягувати жінку до відповідальності, повідомляють у поліції Львівської області.

Відео, на якому жінка тягне за повідок кота, що лежить на асфальті, поліціянти виявили під час моніторингу соціальних мереж 16 квітня.

На ролику чути, як перехожі роблять власниці чотирилапого зауваження через жорстоке поводження з твариною. Жінка відповідає лайкою.

Поліцейські встановили особу жінки – нею виявилася 61-річна місцева мешканка.

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За цим фактом розпочали перевірку. Наразі вирішується питання щодо притягнення літньої жінки до відповідальності.

Нагадаємо, на Одещині пʼяний чоловік застрелив собаку нібито за поїдання курей. Подібний злочин стався нещодавно і на Львівщині.

А на Рівненщині 42-річний чоловік стріляв у голову собаці, тримаючи його на повідку.