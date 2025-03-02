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На Миколаївщині зникли двоє братів: тіло старшого виявили у водоймі, молодшого ще шукають

Анна Коваленко — 2 березня, 15:01
На Миколаївщині зникли двоє братів: тіло старшого виявили у водоймі, молодшого ще шукають
Пошуки меншого хлопчика тривають
Фото: ГУ ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині зникли двоє братів віком 6 та 10 років – тіло старшого хлопчика знайшли в місцевій водоймі.

У коментарі для "УП. Життя" речниця Поліції Миколаївської області Марина Калина розповіла, що про зникнення яких стало відомо 1 березня.

За даними правоохоронців, діти вийшли з дому в Первомайську близько 15 години і не повернулися.

Пошук дитини
Фото: ГУНП Миколаївщини
Правоохоронці знайшли зниклу дитину
Фото: ГУНП Миколаївщини

До розшуків залучили військових, рятувальників, кінологів та місцевих мешканців. Правоохоронці перевіряли вулиці міста, його околиці, покинуті будівлі та пустирі. Згодом на кризі річки Синюха побачили пролом, тому дітей почали шукати у водоймі.

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Під час обстеження акваторії річки 2 березня водолази ДСНС виявили тіло старшого брата. Пошуки молодшого тривають. Зокрема дитину шукають із повітря за допомогою дрона.

За словами Марини Калини, сім'я зниклих дітей, ймовірно, не має статусу такої, що перебуває в складних життєвих обставинах.

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Нагадаємо, в лютому 2025 року на Херсонщині під час прогулянки річкою під кригу провалилися чотири дитини віком від 9 до 14 років. Свідком інциденту була 16-річна дівчина, яка намагалася врятувати школярів, але також опинилася у воді.

Місцевий мешканець зміг витягнути з водойми 16-річну рятівницю та 12-річну дівчинку. Тіла решти дітей знайшли працівники ДСНС.

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