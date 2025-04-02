У Європейському космічному агентстві заявили про збільшення кількості космічного сміття: чим це загрожує

У Європейському космічному агентстві (ESA) опублікували щорічний звіт щодо стану космічного довкілля.

За підрахунками науковців, на орбіті Землі розташовано понад 130 мільйонів уламків космічного сміття, які становить критичну загрозу для пристроїв, що працюють у космосі, пише DW.

В ESA підрахували, що щороку один супутник зазнає руйнування через зіткнення з космічним сміттям. Фахівці організації попереджають, що такі випадки можуть серйозно порушити роботу життєво важливих служб, як-от GPS і моніторингу стихійних лих.

Хоча щодня щонайменше три неушкоджені супутники або корпуси ракет повертаються в атмосферу Землі, фахівці заявляють про збільшення кількості сміття навколо планети. Наявна ситуація погіршується, зокрема через збільшення комерційних космічних запусків.

РЕКЛАМА:

"Ми залежимо від супутників як джерела інформації для нашого повсякденного життя: від навігації до телекомунікацій і послуг, до спостереження за Землею, зокрема у сфері безпеки та оборони", – сказав генеральний директор ESA Йозеф Ашбахер.

Через засилля космічного сміття супутники на орбіті Землі вимушені здійснювати регулярні маневри, аби уникнути зіткнень з уламками. На ці кроки доводиться йти навіть за найменшої загрози, адже дрібні шматочки сміття з діаметром у міліметр можуть серйозно пошкодити пристрої навколо нашої планети.

При цьому уламок розміром один сантиметр має силу, яку можна порівняти з енергією ручної гранати, пояснив провідний інженер відділу чистого космосу ESA Тіаго Соарес.

Наразі на орбіті Землі перебуває щонайменше мільйон великих уламків, кожне зіткнення з якими може призвести до феномена ланцюгової реакції – ефекту Кесслера.

Під час щорічної конференції щодо космічного сміття ESA закликало до швидких дій, аби очистити простір космосу навколо Землі, де кількість уламків "швидко зростає".

"Деякі з орбіт стають переповненими дедалі більшою кількістю смертоносних, швидко рухомих уламків колишніх супутників і ракет, які загрожують нашому майбутньому в космосі", – вважають в агентстві.

У ESA прогнозують, що кількість зіткнень космічних пристроїв зі сміттям може збільшитися в майбутньому.

Раніше ми розповідали, як часто відбуваються зіткнення космічного сміття на орбіті Землі та як можна очистити космос від уламків.