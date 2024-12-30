Космос переповнений сміттям: чому це може призвести до глобальної катастрофи і як їй запобігти

Протягом десятиліть експерти з космічного руху б’ють на сполох через постійне збільшення кількості уламків, що залишаються у космічному просторі після зіткнень, вибухів і випробувань зброї.

Останніми роками кількість об'єктів на орбіті Землі зросла в кілька разів, і ця тенденція лише посилюється, пише CNN.

Так, у листопаді семеро астронавтів на борту Міжнародної космічної станції (МКС) готувалися до можливого зіткнення з шматком космічного сміття, який наближався до них. Космічний апарат, прикріплений до станції, увімкнув свої двигуни на п’ять хвилин, злегка змінивши траєкторію станції і вивівши її з небезпечної зони.

Якби МКС не змінила курс, уламки могли б наблизитися до станції на відстань всього 4 кілометри. Зіткнення з космічними уламками могло б призвести до катастрофи, знищивши частину станції.

Цей випадок став ще одним нагадуванням про серйозну проблему: космічне сміття на орбіті навколо Землі стає все більшою загрозою.

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Чому це небезпечно?

Міжнародна космічна станція вже неодноразово здійснювала маневри, щоб уникнути зіткнення з космічним сміттям. Його уламки могли б зруйнувати частини станції або спричинити її декомпресію – це загрожувало б життю астронавтів.

Однак не лише астронавти піддаються небезпеці. Космічне сміття є загрозою для супутників і технологій, що перебувають у космічному просторі та підтримують наші повсякденні потреби, як-от GPS, інтернет і телевізійні послуги.

Як часто відбуваються зіткнення?

З моменту початку космічних польотів у 1957 році сталося понад 650 подій, пов’язаних із вибухами, зіткненнями з відходами та іншими аномальними ситуаціями, що призводять до утворення уламків.

Одне з найбільших зіткнень сталося в лютому 2009 року, коли російський супутник врізався в активний комунікаційний супутник Iridium 33. Через це утворилося понад 2 тисячі шматків сміття.

Наразі на орбіті відстежуються понад 47 тисяч об'єктів космічного сміття, і цей показник продовжує зростати. Ба більше – багато уламків є занадто малими, щоб їх можна було відстежити, а це ще більше ускладнює завдання.

Що таке синдром Кесслера?

Цей термін запропонував астрофізик Дональд Кесслер у 1978 році. Він описує ланцюгову реакцію космічних зіткнень, де один вибух створює уламки, які своєю чергою руйнують інші об'єкти.

Це може створити на орбіті таку кількість сміття, що космос стане непрохідним для супутників і космічних досліджень. Такий сценарій може розвиватися десятиліттями, однак зараз вчені не можуть точно спрогнозувати, коли і як це може статися.

Що робити з космічним сміттям?

Деякі технології для очищення орбіти від уламків вже розробляються, зокрема спеціальні вітрила, що можуть уповільнити дефункційні супутники і змусити їх згоріти в атмосфері. Однак ці технології дорогі і потребують значних інвестицій.

Проблема очищення космічного простору залишається невирішеною, і якщо ситуація не зміниться, космічне сміття буде продовжувати накопичуватися та створювати загрозу для супутників і майбутніх космічних місій.

Раніше ми розповідали, що до 2029 року японська космічна агенція Astroscale планує вивезти з орбіти Землі тритонну частину ракети H-2A, яка дрейфує в космосі з 2009 року. Для цього об’єкт захоплять роботизованою рукою та відкинуть в атмосферу планети, де він згорить.