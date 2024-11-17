На Землі накопичується багато сміття. Чи можна його викинути в космос?

Відходи життєдіяльності людей заповнюють Землю, а для розкладу деяких матеріалів потрібні сотні років.

Та чи можна позбутися частини сміття, викинувши його у відкритий космос?

Відповідь на це питання дав професор механічної та аерокосмічної інженерії з Університету штату Нью-Йорк (США) Джон Л. Кассідіс, пише Popular Science.

Концепція вирішення проблеми земного сміття шляхом перетворення її на проблему масштабів Сонячної системи вперше з’явилася в науковій фантастиці. Так, в аніме Planetes (1999 року) зображено, як в 2075 році навколо Землі обертаються купи сміття. З ними там бореться спеціальний космічний корабель.

В одному з епізодів мультсеріалу "Футурама" Земля зазнає руйнівного зіткнення із величезною купою власного сміття з космосу.

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Науковець Джон Кассідіс стверджує, що відправити земне сміття у відкритий космос – непроста справа, яка потребує значної потужності та великої кількості палива. Через це професор переконаний, що такий спосіб вирішення проблеми не виправдовує залучених ресурсів.

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Крім того, сміття потрібно було би відправити далеко в космос, подалі від сили тяжіння Землі. Вчений стверджує, що відповідна відстань має перевищувати 35 тисяч кілометрів від поверхні нашої планети.

Інакше існуватиме ризик, що сміття порушить роботу супутників і зрештою повернеться назад на Землю.

Наразі вже існує проблема з накопиченим сміття на орбіті Землі. Відходи становлять серйозну проблему для космічної галузі, оскільки понад 40 тисяч різних предметів розміром понад 10 сантиметрів рухаються в космічному просторі.

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Зокрема йдеться про старі супутники, відпрацьовані ступені ракет, викинуті з Міжнародної космічної станції предмети та фрагменти, які утворилися внаслідок зіткнень і вибухів.

Також у навколоземному просторі розташовані ще 1,1 мільйона об’єктів розміром від 1 до 10 сантиметрів.

За словами Джона Кассідіса, більшість сміття згорає під час входження в атмосферу Землі. Однак так трапляється не завжди – на початку 2024 року уламок із МКС пробив дах і проламав підлогу будинку родини зі США.

Чи можна сміття відправити на Місяць або Сонце?

Джон Кассідіс переконує, що скинути земні відходи на супутник нашої планети також не найкраща ідея, адже таке накопичення не зможе повністю вирішити проблему і, ймовірно, спричинить більше проблем.

"[Накопичення сміття] навіть на Марсі чи чомусь подібному може колись дати зворотний результат. Треба розуміти, що через 200 років ми будемо колонізувати [Червону планету]. Ви також не захочете знайти там сміття", – сказав він.

Науковець каже, що за наявних технологій, аби доставити сміття на Сонце доведеться використати не одну ракету, адже обсяг відходів, які можна помістити на один пристрій обмежена.

Через це, переконаний Джон Кассідіс, схожий спосіб боротьби зі сміттям не виправдовує потенційних витрат.

Однак вчений вважає, що "вистрілювання" сміттям на Сонце може спрацювати, якщо майбутні технологічні досягнення зроблять це можливим. Водночас науковці досі знають замало про вплив таких "запусків" на атмосферу Землі та космічне сміття поблизу неї.

Нагадаємо, японська компанія планує вивести з орбіти тритонну частину ракети, яке дрейфує в космосі поблизу Землі з 2009 року.

Також раніше ми писали, що науковці все частіше знаходять мікропластик в організмі людини, зокрема в чоловічій спермі, судинах та плаценті. Також залишки антидепресантів виявили у воді, що, ймовірно, згубно впливає на рибу.