Де можуть проживати учні з ТОТ під час вступної кампанії до українських вишів: пояснює омбудсмен

Під час вступу абітурієнтам з ТОТ нададуть місця для проживання

Цьогоріч абітурієнти з тимчасово окупованих територій (ТОТ), які виявили бажання навчатися в українських вишах, на період вступної кампанії зможуть проживати в гуртожитках на підконтрольні Україні території.

Місця для їхнього проживання передбачили на базі 195-ти закладів вищої освіти, повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами посадовця, гуртожитки для проживання вступниками з ТОТ надаватимуть на базі освітніх центрів "Донбас-Україна" та "Крим-Україна".

З переліком установ можна ознайомитися за посиланням.

Там абітурієнти зможуть провести час вступної кампанії разом із особами, які їх супроводжують. А тамтешні фахівці надаватимуть на місцях необхідну підтримку та допомогу.

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"Ви зможете зосередитися на підготовці до вступу, живучи в комфортних умовах, спілкуючись з іншими абітурієнтами та студентами", – додав омбудсмен.

У випадку виникнення проблем із вступом абітурієнти можуть звернутися до Офісу Омбудсмана за номерами 0 800 501 720 та 044 299 74 08 або ж електронною поштою за адресою [email protected].

Нагадаємо, у 2024 році абітурієнти з ТОТ для вступу до українських вишів проходитимуть співбесіду лише з трьох предметів, для інших вступників правила залишилися незмінними.

Реєстрація на вступні випробування, зокрема й співбесіди, розпочалася 3 липня. Подати заяву для участі можна в електронному кабінеті чи особисто в закладі освіти.

Для осіб, які через війну не мають документів про закінчення школи державного зразка, передбачили особливий порядок вступу.

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