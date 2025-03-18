Боровся за життя 5 днів: у лікарні Києва помер 12-річний хлопчик, який виліз на електричку

У столичній лікарні помер 12-річний хлопчик, який виліз на електропотяг і отримав ураження струмом.

Про це "Українській правді. Життя" повідомили у поліції Києва.

Трагічний випадок стався 13 березня на станції "Київ-Волинський". Дитину госпіталізували у непритомному стані та з важкими опіками.

Нагадаємо, трагічні випадки загибелі дітей внаслідок удару струмом уже траплялися в різних містах України.

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9 березня в Одесі двоє підлітків віком 13 та 16 років залізли на вантажний вагон потяга: один загинув на місці, а інший помер у лікарні.

У грудні 2024 року смертельні розваги забрали життя двох підлітків віком 14 і 15 років, які вилізли на дах вантажного потяга на Рівненщині.

Також у Львові загинула 11-річна дівчинка, яка робила селфі на вагоні поїзда.