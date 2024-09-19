На Закарпатті двох 14-річних хлопців звинувачують у зґвалтуванні жінки з інвалідністю: їм вручили підозри

На Закарпатті двом 14-річним підліткам повідомили про підозру у зґвалтуванні 42-річної жінки з інвалідністю.

Кривдники та потерпіла проживали в одному селі Тячівського району, повідомила "УП. Життя" речниця поліції Закарпатської області Анна Дан.

Злочин стався 17 липня 2024 року. 19 липня рідні жінки звернулися із заявою до поліції, але підозри вручили тільки зараз.

Оскільки фігуранти справи неповнолітні, у поліції відмовилися деталізувати обставини злочину.

"Повідомлено про підозру, міра запобіжного заходу вирішується. Було проведено низку слідчих дій, зокрема слідчий експеримент за участі фігурантів. Щоб повідомити про підозру, ми мусили дочекатися висновків усіх експертиз", – каже Анна Дан.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше журналіст Віталій Глагола розповідав про злочин у своєму Telegram-каналі.

"Саме зґвалтування сталось ще 17 липня, але в ЗМІ ситуація потрапила тільки зараз. Мешканці села пишуть мені, що бояться, аби справу не спустили на гальмах, а двоє ґвалтівників не вийшли на волю", – писав Глагола.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 ККУ – зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої особи.

Невдовзі Тячівський районний суд має обрати підліткам запобіжний захід. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою.

Нагадаємо, минулого року на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну знайому та записали знущання на відео. Суд призначив їм умовний термін із грошовою компенсацією для потерпілої, але громадськість обурилася через надто мʼякий вирок.

Справа привернула увагу правозахисників, голови Закарпатської ОДА Віктора Микити та омбудсмена Дмитра Лубінця.

Уповноважений виявив, що під час судового процесу права дівчинки були порушені, адже її інтереси в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради, яка водночас дала кривдникам позитивні характеристики.

Прокуратура оскаржила вирок, після чого апеляційний суд повернув справу суду першої інстанції на повторний розгляд. А влітку 2024 року адвокати дівчинки заявили, що суд намагається затягнути процес.