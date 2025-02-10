Нацспілка архітекторів закликала провести конкурс на проєкт військового меморіального кладовища

Національна спілка архітекторів України та Архітектурна палата НСАУ закликали провести відкритий конкурс на кращу проєктну пропозицію для будівництва Національного військового меморіального кладовища.

Як йдеться у їхній заяві, навесні 2023 року конкурсна комісія НСАУ розробила дорожню карту та рекомендації для Міністерства ветеранів щодо його проведення конкурсу. Однак він так і не відбувся.

"Натомість наявні процеси навколо будівництва НВМК – від вибору ділянки до тендерних процедур – є вочевидь непрозорими, викликають обурення та відчуття несправедливості, про що свідчить звернення громадськості щодо національного військового меморіального кладовища, підписане авторитетними лідерами громадянського суспільства та професійних спільнот, родичами загиблих військових. Це сотні підписів", – зазначають у спілці архітекторів.

У НСАУ стверджують, що конкурси "є найкращим рішенням для винайдення сильної ідеї", а також "способом проведення суспільного діалогу на такі складні та суспільно-важливі теми, як меморіалізація та увічнення пам’яті захисників".

Зокрема, у відомстві зазначають, що такі конкурси вже проводили у Вінниці, Львові, Миколаєві та Сумах.

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Тому Національна спілка архітекторів та Архітектурна палата НСАУ звернулися до президента, прем’єр-міністра та міністерки ветеранів із закликом провести відкритий всеукраїнський архітектурний конкурс на кращу проєктну пропозицію комплексу НВМК.

"Ми готові надавати всебічні професійні консультації замовнику конкурсу для забезпечення прозорості та публічності конкурсних процедур, залучення найширшого кола архітекторів до участі та винайдення найкращого містобудівного та архітектурно-просторового рішення", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, обговорення створення НВМК для вшанування пам’яті загиблих захисників України почалися ще у 2022 році. Спершу побудувати його планували в урочищі "Лиса гора", однак це викликало спротив активістів та уряду.

Потім розглядали заповідник "Биківнянські могили". Однак з’ясувалося, що на його території можуть бути старі поховання та неексгумовані тіла жертв сталінських репресій.

Тоді уряд переніс будівництво НВМК до Гатненської громади, що поблизу Києва. Але місцеві почали протестувати через можливе забруднення ґрунтових вод і знищення лісу.

Проте проєкт Національного військового меморіального кладовища все ж пройшов державну експертизу.

У січні 2025 року оприлюднили звернення до президента, прем'єр-міністра та міністерки у справах ветеранів щодо Національного військового меморіального кладовища. У ньому військовослужбовці, родичі загиблих військових, представники громадянського суспільства та медіаспільноти закликали владу провести відкритий конкурс на проєкт та будівництво головного військового меморіалу України.

Підписанти висловили незадоволення деякими етапами створення НВМК: "тендерами" на ескізний проєкт, вибором підрядника будівництва, а також призначенням головним архітектором НВМК Сергія Дербіна, який у 2015 році, їздив до Москви.

Звернення зібрало 1025 підписів.