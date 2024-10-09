Підозру в сексуальному насильстві нікому не вручали: деталі розслідування у справі дітей на Львівщині

Правоохоронці поки що не повідомляли про підозру в сексуальному насильстві над дітьми нікому з працівників навчально-реабілітаційного центру на Львівщині, де знущалися з вихованців.

Також станом на 9 жовтня директору навчально-реабілітаційного центру не повідомляли про підозру в сексуальному насильстві або інших протизаконних діях щодо вихованців.

Кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу (Сексуальне насильство) відкрито за фактом, а не відносно будь-якої конкретної особи.

Про це "УП. Життя" повідомив адвокат директора закладу, а правоохоронці підтвердили інформацію.

"Кримінальне провадження [за статтею 153] відкрито за фактом звернення. Станом на зараз, нікому підозра не повідомлена. Наразі опитуються діти, здійснюються інші необхідні слідчі дії", – сказала речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.

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Серед працівників скандального центру підозру наразі отримала 47-річна вихователька, яка била дитину на відео, але це стосується іншої статті.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1. статті 126 Кримінального кодексу (Побої і мордування).

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Нагадаємо, 28 вересня омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що в дитячому навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині, ймовірно, вчиняли фізичне, психологічне та сексуальне насильство щодо дітей.

Держслужба у справах дітей анонсувала перевірку в скандальному закладі. А в Офісі генерального прокурора повідомили, що дітей, які могли постраждати від знущання, перевели до іншого закладу.

Пізніше "УП. Життя" отримала у розпорядження відео, на якому вихователька б'є дитину і називає "скотинякою".

Досудове розслідування через побої, мордування та сексуальне насильство над дітьми ведеться за статтями 126 та 153 Кримінального кодексу України.