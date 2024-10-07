Насильство над дітьми у спецзакладі на Львівщині: ймовірно постраждалих перевели до іншого закладу

Дітей, які могли постраждати від насильства у спецзакладі на Львівщині, перевели – Офіс Генпрокурора

В Офісі генерального прокурора повідомили, що дітей, які могли потерпіти від знущання у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині, перевели до іншого закладу.

Досудове розслідування за фактами знущання триває, йдеться у дописі.

"На сьогодні у кримінальному провадженні допитано 46 осіб, проведено обшуки, реалізовано тимчасові доступи до речей і документів та призначено судові експертизи", – зазначили в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування через побої, мордування та сексуальне насильство над дітьми ведеться за статтями 126 та 153 Кримінального кодексу України.

Незадовго до цього омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив на необхідності перемістити дітей зі спецзакладу.

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"Також хочу звернути увагу, що задля того, щоб вберегти дітей їх необхідно перемістити із зазначеного закладу.

Тому очікую швидких рішень і дієвих кроків від Львівської обласної військової адміністрації та Служби у справах дітей", – зазначив він.

Також Лубінець повідомив, що справа перебуває на його особистому контролі.

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Нагадаємо, 28 вересня омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про результати моніторингового візиту до одного з навчально-реабілітаційних центрів на Львівщині. Діти, які перебувають у закладі, повідомили, що регулярно потерпають від сексуального, фізичного та психологічного насилля.

Серед вихованців закладу – сироти, позбавлені батьківського піклування, діти у складних життєвих обставинах та з особливими освітніми потребами.

Вони стверджували, що директор центру вчиняв дії сексуального характеру щодо вихованок, публічно принижував, погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за "погану поведінку" чи порушення розпорядку дня. Крім того, діти не отримували достатньої кількості їжі.

За словами Лубінця, останні шість місяців вихованці та інші люди в їхніх інтересах зверталися за допомогою до Національної поліції, але там не реагували на заяви.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за підозрою у сексуальному насильстві – частина 3 статті 153 Кримінального кодексу України.

Після оприлюднення інформації правоохоронці Львівської області заявили, що у 2024 році не отримували звернень щодо ймовірного насилля над вихованцями центру.

Там стверджують, що остання заява була у 2023 році. Однак тоді їм не вдалося виявили порушення з боку керівництва закладу.

Також керівник Львівської обласної військової адміністрації повідомив, що на час перевірки центру його керівника відсторонили.

Згодом Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович доручила Національній соціальній сервісній службі перевірити всі заклади, в яких цілодобово живуть діти.

Також Державна служба України у справах дітей анонсувала перевірку навчально-реабілітаційного центру на Львівщині.

"Українській правді. Життя" вдалося отримати відео жорстокого поводження з дітьми у закладі.

На кадрах видно, як вихователька б’є дитину залізним прутом та кулаками. Коли дитині вдається вирватися, жінка агресивно зупиняє її та повертає на диван, називаючи при цьому "скотинякою".