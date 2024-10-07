Била і називала "скотинякою": виховательці спецзакладу на Львівщині оголосили про підозру

Виховательці, яка побила дитину у спецзакладі на Львівщині, вручили підозру

Виховательці, яка побила дитину у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині, повідомили про підозру в побоях і мордуванні.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Виховательці, дії якої потрапили на відео, оголосили підозру за статтею 126 Кримінального кодексу України – побої і мордування.

Відеофакт жорстокого поводження з дитиною оприлюднила "УП. Життя". На кадрах видно, як вихователька б’є дитину залізним прутом, а коли остання опиняється на канапі – продовжує її бити кулаками, зокрема по голові.

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Згідно з даними правоохоронних органів, слідство у справі триває, і ведеться подальше з'ясування всіх обставин інциденту.

Як зазначили в Офісі генерального прокурора, на сьогодні у кримінальному провадженні допитано 46 осіб, проведено обшуки, реалізовано тимчасові доступи до речей і документів та призначено судові експертизи.

У прокуратурі також повідомили, що дітей, які могли потерпіти від знущання у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині, перевели до іншого закладу.

Нагадаємо, скандал навколо навчально-реабілітаційного центру на Львівщині, який опікується сиротами, дітьми з особливими освітніми потребами та неповнолітніми, позбавленими батьківського піклування, набув розголосу наприкінці вересня.

Тоді моніторинговий візит уповноваженого з питань захисту прав людини Дмитра Лубінця та волонтерів-психологів засвідчив, що діти-вихованці НРЦ регулярно потерпають від насилля – фізичного, сексуального та психологічного.

За словами Лубінця, під час візиту діти та випускники інтернату заявили, що директор закладу вчиняв дії сексуального характеру щодо вихованок, публічно принижував їх, погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за "погану поведінку" чи порушення розпорядку дня.

​​Протягом останніх шести місяців діти та дорослі в їхніх інтересах зверталися до Національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, однак уповноважені особи не реагували на заяви. Натомість директор закладу "хизувався безкарністю і потрібними зв’язками".