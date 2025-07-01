Група нардепів закликала Лубінця подати кандидатуру Кременя на посаду мовного омбудсмена

Депутати Верховної Ради закликали Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця подати кандидатуру Тараса Кременя на посаду мовного омбудсмена.

Про це йдеться у зверненні 22 народних обранців, повідомив парламентар Сергій Рудик.

Фото: Сергій Рудик

"Переконані, що результати роботи мовного омбудсмена та його напрацювання свідчать про необхідність переобрання Тараса Кременя на другий термін. Підтвердженням цього є дискусія у суспільстві щодо можливих кандидатур очільника інституції.

Також наголошуємо на важливості збереження головних векторів мовної політики держави та стабільності функціонування інституту Уповноваженого із захисту державної мови, зважаючи на шантаж і вимоги Росії до поступок у гуманітарному блоці питань, зокрема мовному", – йдеться у депутатському зверненні.

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Серед підписантів – Наталія Піпа, Соломія Бобровська, Василь Мокан, Софія Федина, Ірина Геращенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Георгій Мазурашу, Володимир Ар’єв та Кіра Рудик.

Чому конкурс на посаду мовного омбудсмена став скандальним?

8 липня закінчується термін повноважень Тараса Кременя на посаді Уповноваженого із захисту державної мови. Щоб призначити його наступника, Мін’юст, Міністерство культури та стратегічних комунікацій та Уповноважений із захисту прав людини подають на розгляд Кабміну своїх кандидатів.

Так, серед претендентів опинилися посадовець уряду Павло Полянський та фольклористки Олена Івановська і Ірина Коваль-Фучило, що викликало критику активістів. Понад два десятки громадських організацій заявили, що ці кандидати не відповідають вимогам закону, адже не мають досвіду правозахисної діяльності або захисту державної мови.

Згодом Ірина Коваль-Фучило відмовилася від участі в конкурсі – замість неї Мін’юст за пропозицією прем’єра Дениса Шмигаля подав актора Олександра Завальського, повідомило джерело УП.

Зрештою низка митців, науковців та спортсменів закликали владу повторно призначити Тараса Кременя на посаду Уповноваженого із захисту державної мови. Серед підписантів звернення були Оксана Забужко, Рефат Чубаров, Ада Роговцева, Ірма Вітовська, а також Ліна Костенко.