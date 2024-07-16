Що їсти під час спеки, а чого уникати? Поради від ЦГЗ

У ЦГЗ дали поради, як харчуватися в умовах спеки

Від початку липня в Україні фіксували рекордну температуру. У деяких областях країни позначка термометра сягала понад 40°С.

У Центрі громадського здоров’я розповіли, як і чим харчуватися у спекотні дні, щоб краще себе почувати та забезпечити нормальне функціонування організму.

Так, фахівці ЦГЗ радять пити достатню кількість рідини. У таких спекотних умовах людський організм втрачає її більше внаслідок посиленого потовиділення, збільшення частоти дихання та фізіологічних випорожнень.

Найкраще вживати чисту питну воду, щоб уникнути зневоднення та покращити терморегуляцію. При цьому важливо пити її навіть якщо не відчуваєте спраги.

"Уникайте солодких газованих напоїв та алкоголю – вони можуть сприяти зневодненню через їх сечогінну дію та "маскування" спраги", – стверджують у ЦГЗ.

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Щодо харчування, то спеціалісти кажуть, слід обирати легку їжу з багатим вмістом рідини, яка легко засвоюється та не перевантажуватиме нашу травну систему.

Таким чином варто відмовитися від жирної їжі, адже за певних умов її споживання може підвищити ризик отримати тепловий удар.

Крім того, рекомендують не вживати страви з надмірною кількістю спецій – червоного та чорного перцю, імбиру, часнику.

"Їхнє споживання підвищує температуру тіла та посилює потовиділення, що під час спеки значно збільшує ризик перегріву", – наголосили експерти Центру громадського здоров’я.

Натомість краще з’їсти овочі, фрукти, салати, нежирні білкові страви. Це допоможе "охолодити" організм та уникнути зневоднення.

Крім того, протягом дня варто їсти маленькими порціями та часто – так ви не перевантажите травну систему та організму буде легше з ними впоратися.

Фахівці кажуть, варто зменшити споживання солі та перероблених продуктів – м’ясних ковбас, консервацій, хлібобулочних виробів.

"Надмірна кількість солі може сприяти затримці рідини в організмі та порушенню водно-сольового балансу, який організму важко підтримувати під час спеки", – зазначили у ЦГЗ.

А от від морозива та замороженого соку радять утриматися. Це калорійний продукт, який дасть нам енергію, а відтак і тепло. Охолодження від нього може бути короткотривалим.

"Швидке охолодження, викликане холодною їжею та напоями, призводить до надмірного компенсаторного підвищення внутрішньої температури. Отже, після порції морозива ви можете ще гірше переносити спеку", – розповіли у Центрі громадського здоров’я.

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