"Відповіді я не почув": Кремінь про рішення посадовців не подавати його на мовного омбудсмена

Колишній мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що за три місяці до завершення його каденції посадовці, які за процедурою подають кандидатури на нового Уповноваженого з питань захисту державної мови, висловлювали йому свою підтримку.

Однак чому вони зрештою висунули на розгляд Уряду інших претендентів, він досі не знає, розповів він у ефірі "УП. Чат".

Відповідно до процедури, нового очільника інституції призначає уряд, а кандидатів подають Мін’юст, Міністерство культури і стратегічних комунікацій та Уповноважений із захисту прав людини.

"З міністром культури Миколою Точицьким з перших днів його перебування на посаді склалася добра, конструктивна взаємодія і співпраця. В нас була домовленість, і це була його пропозиція, що "у нас немає альтернатив вам, ви єдиний, хто в цій країні працював Уповноваженим, ви виконуєте свої завдання".

Аналогічна розмова була з пані міністеркою Ольгою Стефанішиною і паном Уповноваженим Дмитром Лубінцем. Але в результаті вони подали ті кандидатури, які, на їхню думку, відповідають викликам", – зазначив Тарас Кремінь.

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Чому так сталося, колишній омбудсмен запевняє, що досі не знає.

"Відповіді я не почув. Ані публічно, ані приватно. Час покаже, наскільки це рішення стосовно заміни було недалекоглядним і некоректним", – підсумував він.

За його словами, захист української мови, інституції Уповноваженого та загалом закону про мову – це "питання стабільності, захищеності та ствердження конституційного ладу" України.

"Тому питання не в тому, буде працювати Кремінь чи ні [...] Питання в тому, щоб Закон виконувався, захищались мовні права громадян України в різних сферах суспільного життя", – зазначив Тарас Кремінь.

Також колишній Уповноважений висловився про одного з претендентів на посаду – Олександра Завальського, якого встигли розкритикувати за некомпетентність та можливу співпрацю з Московським патріархатом.

"Сумніваюсь, що він є реальним претендентом, тому що інформаційний розголос, який супроводжує репрезентацію його імені в публічному просторі, продемонстрував негативні оцінки з боку громадянського суспільства стосовно його кар’єри та інших речей, які з ним пов’язані", – зазначив Кремінь.

Нагадаємо, Тараса Креміня звільнили з посади уповноваженого 2 липня через завершення його п’ятирічної каденції. Інституцію він очолив у 2020 році після Тетяни Монахової, яка пішла з посади через пів року від обрання.

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Що відомо про конкурс на посаду мовного омбудсмена?

Наразі триває конкурс на посаду наступного Уповноваженого із захисту державної мови, який уже встиг стати скандальним.

Низка громадських організацій заявила про спроби Офісу президента послабити інституцію мовного омбудсмена, на посаду якого пропонують кандидатів без досвіду захисту української мови чи правозахисної діяльності.

Зокрема, йшлося про претендентів: посадовця уряду Павла Полянського та фольклористок Олену Івановську та Ірину Коваль-Фучило. Активісти розкритикували їхні кандидатури через те, що вони нібито не відповідають вимогам закону, адже не мають досвіду правозахисної діяльності або захисту державної мови.

Згодом Ірина Коваль-Фучило відмовилася від участі в конкурсі. Як повідомляли джерела УП, замість неї Мін’юст запропонував кандидатуру актора Олександра Завальського.

У відповідь на це українські діячі науки, культури та спорту у відкритому зверненні назвали скандальний конкурс на посаду наступного Уповноваженого із захисту державної мови "спробою дестабілізувати роботу" цієї інституції. Вони закликали повторно призначити на посаду теперішнього мовного омбудсмена Тараса Кременя.