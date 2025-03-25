Reuters: Папа Франциск був у критичному стані, лікарі навіть думали припинити лікування

Під час останньої госпіталізації з двосторонньою пневмонією Папа Римський Франциск був у критичному стані.

Лікарі навіть розглядали можливість припинення лікування, щоб дозволити йому піти з життя у спокої.

Про це заявив керівник медичної команди понтифіка Серджо Альф’єрі, передає Reuters.

Найкритичніший момент настав 28 лютого, коли 88-річний понтифік ледь не задихнувся, захлинувшись блювотою.

"Тоді справді існувала небезпека, що він не виживе", – розповів Альф’єрі.

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Перед медиками постало складне рішення: зупинитися на цьому і дозволити Папі відійти, або ж ризикнути і застосувати агресивне медикаментозне лікування. Врешті-решт вирішили боротися до кінця.

Велику роль у цьому відіграв особистий медбрат Папи – Массіміліано Страппетті. За словами лікаря, той наполягав: "Спробуйте все. Не здавайтеся".

На тлі важкого лікування лікарі ризикували завдати шкоди ниркам і кістковому мозку Папи Франциска. Але організм відповів на терапію: стан легень покращився, запалення почало спадати.

Нагадаємо, Франциска госпіталізували 14 лютого з діагнозом бронхіт, але хвороба швидко ускладнилася й перейшла у двобічну пневмонію.

Це особливо небезпечно для нього, адже в молодості він переніс плеврит і має видалену частину легені. Загалом понтифік провів у лікарні 38 днів.

23 березня, вперше за п’ять тижнів, понтифік з’явився на публіці – він привітав вірян із балкона лікарні. Напередодні у Ватикані заявляли, що стан Папи Римського стабільний, але йому доведеться заново вчитися говорити.

Зараз Папа Франциск повернувся до Ватикану. Лікарі призначили йому ще два місяці відпочинку для повного відновлення. Поки не повідомляється, наскільки активно він братиме участь у публічному житті найближчим часом.