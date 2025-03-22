Ватикан: Стан Папи Римського стабільний, але йому доведеться заново вчитися говорити

Папа Римський Франциск, який понад місяць перебуває в лікарні, має заново "навчитися говорити" після тривалого застосування високопоточної кисневої терапії.

Про це заявив голова доктринального офісу Ватикану, кардинал Віктор Мануель Фернандес, інформує Reuters.

"Папа почувається дуже добре, але сильний [потік] кисню все висушує. Йому потрібно заново вчитися говорити, але загальний фізичний стан такий, як і був раніше", – повідомив кардинал.

В останньому звіті про стан здоров'я глави Католицької церкви у Ватикані повідомили, що його здоров'я залишається стабільним із "незначним покращенням дихання та рухливості".

Від 17 березня Франциск не потребував штучної вентиляції легень, однак для полегшення дихання вночі він отримував кисень через маленький шланг поблизу носа.

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Досі у Святому Престолі не дають прогнозів того, коли Папу випишуть із лікарні. Кардинал Фернандес сказав, що не знає, чи повернеться Франциск із медичного закладу до Великодня, який цьогоріч припадає на 20 квітня.

"Він може повернутися, але лікарі хочуть бути впевнені на 100%. [Папа Римський] хоче присвятити ту невелику кількість часу, яка в нього лишилася, служінню іншим, а не собі", – додав Віктор Фернандес.

На запитання про те, чи варто очікувати відставку Франциска, кардинал відповів: "Я справді так не думаю, ні".

Нагадаємо, 14 березня 88-річного Папу Римського Франциска госпіталізували для лікування бронхіту. Раніше понтифік мав проблеми зі здоров'ям, адже у віці 21 року йому видалили частину легені.

Пізніше главі Католицької церкви діагностували полімікробну інфекцію дихальних шляхів, що в пресслужбі Ватикану назвали "складною клінічною ситуацією".

22 лютого стало відомо, що Папа Римський перебуває в критичному стані і потребує переливання крові та кисневої терапії. Крім того, він мав ознаки "легкої" ниркової недостатності.

У березні стан понтифіка раптово погіршився через пережитий одиничний епізод бронхоспазму – небезпечного стану, за якого через стиснення бронхіальних м'язів погіршується приплив кисню і виведення вуглекислого газу з організму.

Лікарі перевели його на штучну вентиляцію легень. Зрештою після респіраторного кризу його стан стабілізувався.