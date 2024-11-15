За рік Пентагон отримав понад 700 повідомлень про НЛО: що вдалося з'ясувати

У період між 1 травням 2023 року та 1 червням 2024 року спеціальне агентство Міністерства оборони США отримало 757 повідомлень про непізнані аномальні явища (раніше – непізнані літаючі об’єкти).

Про це йдеться у звіті Управління з усунення аномалій в усіх доменах (просторових областях) – AARO, який розсекретили 14 листопада, пише The Hill.

AARO протягом останнього року спостереження отримало 485 повідомлень про непізнані аномальні явища, ще частина звернень надійшла в попередній звітний рік, але їх тоді не зареєстрували.

Із травня 2023 року по червень 2024 року Управління завершило розслідування лише 118 випадків – у більшості з них природу невідомих об’єктів приписали повітряним кулькам (70%), птахам (8%) та безпілотникам (2%).

Наразі AARO з’ясовують обставини ще 1652 випадків. Однак працівники агентства стверджують, що досі "не виявили жодних доказів іншопланетних істот, активності чи технологій".

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"Безумовно аномалії існують, але ми не змогли встановити зв’язок між ними із позаземним", – заявив директор AARO Джон Кослоскі під час брифінгу.

Очільник Управління пояснив різкий приріст кількості звернень більшою залученістю громадян і звітністю, а не збільшенням активності непізнаних аномальних явищ.

За словами Джона Кослоскі, також повідомлення про НЛО отримували через діяльність Starlink та мегасузір’їв багатьох супутників, що розташовані на низькій навколоземній орбіті.

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Звіт оприлюднили лише на наступний день після того, як підкомітет з нагляду та підзвітності Палати представників Конгресу США заслухав свідків, які стверджували, що уряд країни приховує докази позаземних технологій.

Зокрема тоді колишній керівник нині неіснуючої Програми розширеної аерокосмічної ідентифікації загроз Луїс Елізондо заявив, що уряд нібито прагне приховати факт існування позаземного життя.

"Надмірна секретність призвела до серйозних злочинів проти лояльних державних службовців, військового персоналу та громадськості – і все це для того, щоб приховати факт, що ми не самі у космосі", – заявив Луїс Елізондо, пише Space.com.

Колишній офіцер контррозвідки Елізондо також стверджував, що нібито надмірна секретність США навколо НЛО шкодить національній безпеці.

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"Коли ви дивитеся на різноманітність життя на цій планеті та розміри Всесвіту, я не думаю, що помилково думати, ніби у всьому Всесвіті існує ще більше різноманітного, вищого, нелюдського інтелекту. І це, ймовірно, те, що відвідує нас", – сказав контр-адмірал у відставці Тім Галлоде.

Нагадаємо, у вересні 2023 року NASA опублікували звіт про дослідження непізнаних аномальних явищ, в якому розповіли про природу деяких незвичайних об’єктів і докази позаземного зв’язку.

У січні того ж року Пентагон оприлюднив дані аналізу повітряних об’єктів, зокрема досі невстановленої природи.