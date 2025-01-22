Побиття дівчинки в Білій Церкві: суд обрав запобіжний захід для одного з нападників

Суд у Білій Церкві обрав запобіжний захід для одного хлопця з групи підлітків, які побили 12-річну дівчинку. 16-річний юнак на час розслідування перебуватиме під вартою.

Про це стало відомо з рішення Білоцерківського міськрайонного суду, повідомляє Національна поліція.

Підозрюваного відправили під варту на два місяці без права внесення застави.

Нагадаємо, юнака підозрюють в катуванні та вимаганні грошових коштів у 12-річної дівчинки. Ці злочини передбачені частиною 4 статті 189 та частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України.

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Про яке побиття дівчинки йдеться?

Історія про побиття групою підлітків дівчинки в Білій Церкві набула розголосу після поширення відео інциденту в соцмережах. На ролику можна побачити, що хлопці та дівчата завдають ударів руками та ногами іншій дитині.

Згодом в поліції встановили десятьох учасників побиття віком від 10 до 16 років, одному з яких повідомили про підозру.

У Київській обласній військовій адміністрації запевнили, що тримають справу на контролі. Також на ситуацію відреагував уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Представники омбудсмена зустрілися з постраждалою дівчинкою та її родиною, а також з директором школи, в якій навчаються фігуранти інциденту.