На Вінниччині підліток побив 12-річного хлопчика і змусив іншого це фільмувати: за справу взялася поліція

У Хмільницькому районі Вінницької області 13-річний хлопець побив 12-річного, а іншого школяра змусив знімати це на відео. Обставини інциденти з'ясовують правоохоронці.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Вінницькій області.

Про побиття дитини стало відомо 22 січня – мати постраждалого звернулася до правоохоронців після того, як побачила відео з насильством щодо сина в інтернеті.

Поліціянти з’ясували, що інцидент трапився ще 6 січня. Тоді учень восьмого класу місцевого ліцею побив шестикласника, а іншого школяра змусив фільмувати цей процес.

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За цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу – хуліганство. Розслідування інциденту триває.

Речниця поліції Вінниччини Заріна Маєвська в коментарі для "УП. Життя" повідомила, що потерпілого хлопчика після побиття не госпіталізовували.

У поліції закликали батьків пильнувати поведінку та наголошукати на неприпустимості насильства, адже "конфлікти варто вирішувати мирним шляхом".

Нагадаємо, в Білій Церкві група підлітків побила 12-річну дівчинку. Правоохоронці встановили десятьох учасників нападу віком від 10 до 16 років. Одному з них повідомили про підозру в катуванні та взяли під варту.