8 кримінальних справ і 12 доган: поліція повідомила результати перевірок у дитбудинках
Поліція відкрила 8 кримінальних проваджень після того, як представники Уповноваженого ВР з прав людини відвідали школи-інтернати, дитбудинки, психоневрологічні диспансери й центри реабілітації дітей.
У всіх закладах, які перевіряли представники Уповноваженого, виявили порушення, повідомив секретаріат омбудсмена у відповідь на запит hromadske.
Догани оголосили 12 працівникам, одну людину відсторонили від роботи з дітьми на рік, а двох керівників – звільнили.
Загалом протягом 2024 року відбулося 845 моніторингових візитів, ще 55 – з початку 2025 року.
Перевірки охопили 80 психоневрологічних інтернатів, 8 дитячих будинків-інтернатів, 8 центрів соціально-психологічної реабілітації та один притулок для дітей.
Серед виявлених порушень:
- спільне використання дітьми засобів особистої гігієни;
- перевищення кількості вихованців у кімнатах;
- використання прострочених продуктів;
- порушення санітарних вимог у харчоблоках.
Також у деяких випадках дітям призначали психотропні препарати без дозволу законних представників і без належних медичних показань.
Деяких дітей утримували в закладах без правових підстав. А більш ніж 75% бюджету таких установ витрачалося на зарплати працівників і комунальні послуги.
За результатами перевірок правоохоронці відкрили 8 кримінальних проваджень.
Нагадаємо, під час візиту представників Уповноваженого на Миколаївщину виявилося, що в одному з центрів реабілітації дітей прив'язували ременями до стільців та візочків, тримали в кімнатах по 12 осіб без особистих речей і не виводили у безпечне місце під час тривог.
Однак після моніторингу умови в закладі покращилися: про зміни розповіла представниця Офісу омбудсмена з прав дітей.