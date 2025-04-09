8 кримінальних справ і 12 доган: поліція повідомила результати перевірок у дитбудинках

Поліція відкрила 8 кримінальних проваджень після того, як представники Уповноваженого ВР з прав людини відвідали школи-інтернати, дитбудинки, психоневрологічні диспансери й центри реабілітації дітей.

У всіх закладах, які перевіряли представники Уповноваженого, виявили порушення, повідомив секретаріат омбудсмена у відповідь на запит hromadske.

Догани оголосили 12 працівникам, одну людину відсторонили від роботи з дітьми на рік, а двох керівників – звільнили.

Загалом протягом 2024 року відбулося 845 моніторингових візитів, ще 55 – з початку 2025 року.

Перевірки охопили 80 психоневрологічних інтернатів, 8 дитячих будинків-інтернатів, 8 центрів соціально-психологічної реабілітації та один притулок для дітей.

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Серед виявлених порушень:

спільне використання дітьми засобів особистої гігієни;

перевищення кількості вихованців у кімнатах;

використання прострочених продуктів;

порушення санітарних вимог у харчоблоках.

Також у деяких випадках дітям призначали психотропні препарати без дозволу законних представників і без належних медичних показань.

Деяких дітей утримували в закладах без правових підстав. А більш ніж 75% бюджету таких установ витрачалося на зарплати працівників і комунальні послуги.

За результатами перевірок правоохоронці відкрили 8 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, під час візиту представників Уповноваженого на Миколаївщину виявилося, що в одному з центрів реабілітації дітей прив'язували ременями до стільців та візочків, тримали в кімнатах по 12 осіб без особистих речей і не виводили у безпечне місце під час тривог.

Однак після моніторингу умови в закладі покращилися: про зміни розповіла представниця Офісу омбудсмена з прав дітей.