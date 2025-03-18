"Боюся за своє життя": вчений з ПАР заявив про напад і сексуальне насильство на антарктичній станції

Один із членів антарктичної експедиції Південно-Африканської Республіки звинуватив свого колегу у фізичному та сексуальному насильстві, а також погрозі вбивством.

Неназваний автор електронного листа, яке опублікувало видання з ПАР Sunday Times, просить вжити "негайних заходів" через те, що боїться за свою безпеку та стан інших учасників експедиції.

Про це пишуть The Times та The Guardian.

Науковець, який перебуває на віддаленій станції Санае IV в Антарктиді, написав, що команда жила в страху не лише через ворожі умови крижаного континенту, а й через напад одного з колег. За словами автора листа, ця людина була загрозою для всього колективу.

"На жаль, [його] поведінка загострилася до рівня, який викликає глибоке занепокоєння. Зокрема, він фізично напав на [ім’я не розголошується], що є серйозним порушенням норм особистої безпеки та робочого місця.

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Крім того, він погрожував вбити [ім’я не розголошують], створюючи атмосферу страху та залякування. Я все ще глибоко стурбований своєю безпекою, постійно думаючи, чи не стану наступною жертвою", – йдеться в листі полярника.

Крім того, автор звернення звинуватив цього ж колегу в сексуальному насильстві щодо іншого дослідника, ім'я якого не називають.

Фото: Antarctic Legacy of South Africa/Facebook Фото: Antarctic Legacy of South Africa/Facebook

"Його поведінка стає дедалі кричущою, і я відчуваю значні труднощі з відчуттям безпеки в його присутності. Необхідно вжити негайних заходів для забезпечення моєї безпеки та безпеки всіх співробітників", – наголосив науковець.

Автор листа додав, що "численні занепокоєння" щодо нападника вперше виникли після того, як дослідників висадили в Антарктиді наприкінці грудня 2024 року.

Як відреагували в ПАР?

Напад одного з полярників підтвердив міністр довкілля ПАР Діон Джорж.

"Людина, яка напала на керівника групи, розкаюється і пройшла психологічне оцінювання за власним бажанням", – заявив міністр.

Діон Джорд додав, що напад на одного з членів експедиції стався через суперечку щодо одного завдання. За його словами, початкове розслідування показало, що нападник не мав безпосередніх "небезпечних намірів".

Міністр додав, що відомство спілкується з колегами з Норвегії та Німеччини, які мають найближчі бази до Санае IV, "на випадок, якщо нам знадобиться термінове втручання".

Представник департаменту лісового господарства, рибальства та довкілля ПАР повідомив, що обставини інциденту встановлюють.

"Підрозділ охорони здоров'я підтримує постійний зв'язок із командою на базі, щоб знайти рішення для добробуту членів команди.

Наразі триває повне розслідування, щодо будь-якої неправомірної поведінки департамент діятиме відповідно", – заявив представник установи.

Що відомо про антарктичну експедицію ПАР?

Першу базу Санае IV, яка розташована за 320 кілометрів південніше від шельфового льодовика Антарктиди, заснували в 1979 році. Наразі там перебуває команда з дев'яти полярників, зокрема фахівці з метеорології, медицини та інженерії, які проводять моніторинг клімату, дослідження атмосфери та геологічні роботи.

Науковці проживають у модулях, які візуально нагадують транспортні контейнери.

"Самотність на континенті має величезний вплив на поведінку людей. Ви маєте мати дійсно задовільний моральний стан, тому що в Арктиці чи Антарктиці проводите багато часу на самоті. Якщо маєте невелику проблему, тут вона може перетворитися на значну", – вважає Алан Чемберс, професійний мандрівник, який здійснив лижну експедицію на Південний полюс завдовжки 1100 кілометрів.

Команда науковців із ПАР не зможе покинути базу до грудня, оскільки цьому заважають льоди та зимові шторми. Ба більше, подекуди через морозну погоду дослідникам забороняють виходити за межі дослідницької станції.

Це не перший випадок, коли учасників антарктичної експедиції ПАР звинувачують у насильстві. У 2017 році член дослідницької місії острова Маріон нібито кинувся із сокирою на ноутбук колеги після того, як знайома останнього відмовилася вийти за нього заміж.

Нагадаємо, Донька Домініка Пеліко, якого засудили за організацію зґвалтувань своєї дружини, подала позов проти батька. Француженка вважає, що також зазнала сексуального насильства через дії родича.