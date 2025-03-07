Донька француза, який організовував зґвалтування своєї дружини, подала позов проти батька

Донька Домініка Пеліко, якого нещодавно засудили на 20 років тюрми за організацію групових зґвалтувань своєї дружини, звинуватила батька в тому, що він вчиняв сексуальне насильство і щодо неї.

До такого висновку Керолайн Даріан дійшла після того, як поліція знайшла на ноутбуці батька дві її інтимні фотографії, повідомляє The Telegraph.

На світлинах жінка непритомна, спить у спідньому, яке не впізнає. Світлинами її батько ділився з однією невстановленою особою в інтернеті.

Прокуратура не висунула Пеліко звинувачень у сексуальному насильстві через ці фотографії. Однак, його визнали винним у порушенні приватного життя своєї доньки "шляхом зйомки, запису або передачі її сексуального зображення без її відома".

Наразі Керолайн Даріан подала скаргу до Версальського кримінального суду проти свого батька за "зґвалтування, спробу зґвалтування, сексуальне насильство з боку батька".

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"Я вважаю себе забутою жертвою цього процесу", – сказала вона у суді.

Під час судового розгляду Флоранс Раулт, адвокатка Керолайн Даріан, сказала, що основне розслідування було зосереджено виключно на Жизель Пеліко – матері її клієнтки.

"Жодної спроби дізнатися правду про її доньку не було зроблено", – написала вона у скарзі.

Також вона висловила жаль, що "не було призначено жодного токсикологічного, медичного чи гінекологічного обстеження Керолайн Даріан".

Домінік Пеліко заперечує той факт, що він коли-небудь вчиняв сексуальне насильство щодо своєї доньки.

Нагадаємо, справа Домініка Пеліко стала однією з найбільш обговорюваних судових справ у Франції. Чоловіка судили за те, що він впродовж 10 років накачував свою дружину Жизель наркотиками та запрошував чоловіків її ґвалтувати, а сам знімав це на відео. Довгий час жінка взагалі не підозрювала про ці злочини.

Поліція випадково виявила ці відеозаписи, коли арештувала Домініка за спроби сфотографувати жіночі інтимні частини тіла під спідницями.

У січні суд призначив йому 20 років ув’язнення.

Справа Жизель Пеліко спровокувала мітинги по всій Франції і викликала дискусію щодо потреби оновити тамтешні закони, які не передбачають обов’язкової згоди на секс.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Франції розпочався судовий розгляд справи колишнього хірурга Жоеля Ле Скуарнека, якого звинувачують у сексуальному насильстві щодо 299 дітей.