Зима в районі "Вернадського" була найхолоднішою за останні 6 років – НАНЦ

Цьогоріч зима поблизу наукової станції "Академік Вернадський" була найхолоднішою за останні 6 років.

"Хоча найнижча температура опустилися лише до –14,7°С, але періоди похолодань були виразно довготривалі. Попередні осінні місяці теж були холоднішими за теперішню норму", – пояснив керівник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Денис Пішняк.

За його словами, найбільше потепління відбувається саме під час холодного півріччя. Зимовий запас холоду в товщах льодовиків впливає на швидкість їхньої руйнації влітку.

Снігу біля станції накопичилось 180 сантиметрів. Це відносно небагато: у 2022-му було 300.

"Це досить закономірно для прохолодних зим, коли тут частіше панують сухі повітряні маси з континенту", – додали полярники.

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Водночас морського льоду навколо "Вернадського" утворилося багато. Це дуже важливо, адже крига не дозволяє океану "віддавати" тепло в повітря й нагріватися від сонячного проміння. Крім того, її активно використовують антарктичні тварини.

Натомість минулого року льоду було мало. Це негативно вплинуло на екосистему.

"Зі сталих зимово-весняних показників цього року "вибився" тільки вітер. У вересні наші метеорологи зафіксували абсолютний рекорд швидкості вітру за весь час спостережень: 42,5 м/с", – зазначили у НАНЦ.

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