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Зима в районі "Вернадського" була найхолоднішою за останні 6 років – НАНЦ

Віра Шурмакевич — 17 грудня, 12:04
Зима в районі Вернадського була найхолоднішою за останні 6 років – НАНЦ
Якою була зима поблизу станції "Академік Вернадський"
Національний науковий антарктичний центр

Цьогоріч зима поблизу наукової станції "Академік Вернадський" була найхолоднішою за останні 6 років.

"Хоча найнижча температура опустилися лише до –14,7°С, але періоди похолодань були виразно довготривалі. Попередні осінні місяці теж були холоднішими за теперішню норму", пояснив керівник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Денис Пішняк.

За його словами, найбільше потепління відбувається саме під час холодного півріччя. Зимовий запас холоду в товщах льодовиків впливає на швидкість їхньої руйнації влітку.

Снігу біля станції накопичилось 180 сантиметрів. Це відносно небагато: у 2022-му було 300.

"Це досить закономірно для прохолодних зим, коли тут частіше панують сухі повітряні маси з континенту", – додали полярники.

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НАНЦ
НАНЦ
НАНЦ
НАНЦ

Водночас морського льоду навколо "Вернадського" утворилося багато. Це дуже важливо, адже крига не дозволяє океану "віддавати" тепло в повітря й нагріватися від сонячного проміння. Крім того, її активно використовують антарктичні тварини.

Натомість минулого року льоду було мало. Це негативно вплинуло на екосистему.

"Зі сталих зимово-весняних показників цього року "вибився" тільки вітер. У вересні наші метеорологи зафіксували абсолютний рекорд швидкості вітру за весь час спостережень: 42,5 м/с", – зазначили у НАНЦ.

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